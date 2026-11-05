EDL anuncia $28 millones en efectivo

EDL anunció que había cobrado $28 millones después de su decisión de reducir el poder a agencias públicas mal pagadas. Nassib Nasr también menciona $298 millones debido al establecimiento. Este primer balance da una cifra a los compromisos de pago comunicados desde el inicio de la campaña el 2 de noviembre. En el comunicado no se detallan los pagos por administración ni el cálculo del importe de las reclamaciones. Se está realizando un estudio arancelario, sin nuevas tasas anunciadas.

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Electricité du Liban (EDL) anunció que había cobrado $28 millones a través de su decisión de reducir el poder a los organismos públicos que no pagan sus cuentas. Su presidente, Nassib Nasr, presentó este primer resultado el jueves 5 de noviembre en una reunión con organismos económicos en Beirut. La suma total adeudada a la institución fue también de 298 millones de dólares.

Estas cifras se reflejan en las actas de la reunión, presidida por Mohammad Choucair. Constituyen un balance declarado por la gestión del EDL, sin desglose de pagos por administración o detalles de los períodos de que se trate.

EDL: Receipts after promises

La cantidad anunciada aporta un nuevo elemento a la campaña de recuperación lanzada el 2 de noviembre. Hasta la fecha, el EDL ha comunicado principalmente contactos y compromisos para pagar de las administraciones interesadas. Al 4 de noviembre, en los datos disponibles no se había presentado ningún balance consolidado de las cantidades reales recibidas.

La distinción cuenta. Una promesa de acuerdo no trae dinero a los caisses. Los $28 millones anunciados el jueves se presenta como ingresos inmediatos. Sin embargo, en el comunicado de prensa no se especifica si los 298 millones de dólares en créditos se calculan antes o después de esos recibos. Por lo tanto, no permite que el saldo restante sea determinado por la resta.

Nasib Nasr dijo que los recortes apuntarían a todos los malos pagadores, sin excepción. Los organismos económicos apoyaron este enfoque, así como la lucha contra las conexiones ilegales.

Quedan en estudio los precios

El Presidente del EDL también anunció la puesta en marcha de la labor arancelaria, con un mecanismo para supervisar los cambios en los precios del petróleo. Este es un estudio, no una nueva escala. También señaló la falta de decenas de miles de metros necesarios para facturar.

La campaña incluye organismos gubernamentales, instituciones públicas y municipios. La vigilancia de los asentamientos también debe tener en cuenta las facturas antiguas y más recientes en diferentes condiciones monetarias. Una suma general no es suficiente para determinar las deudas de cada organización.

Quedan por publicar los detalles de los pagos y su asignación a facturas no pagadas para medir el alcance de la recuperación anunciada.

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