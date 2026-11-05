Líbano: 4.390 muertes desde marzo, según Salud

On 5 November, the Lebanese Ministry of Health issued a report, which was stopped at 2 p.m., with 4,390 dead and 12,429 wounded since 2 March 2026. El total desde el 8 de octubre de 2023 fue de 8.957 muertos y 30.665 heridos. Ambos períodos se solapan y sus cifras no deben ser agregadas juntas. El gráfico oficial también incluye 135 muertes y 416 lesiones entre el personal sanitario y el personal de socorro desde marzo.

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El Ministerio de Salud del Líbano ha causado 4.390 muertes y 12.429 lesiones a los ataques israelíes desde el 2 de marzo de 2026. This count, published on Thursday 5 November by its emergency operations centre, was stopped at 14 p.m. Cubre ocho meses de violencia, no el único día del jueves.

El Ministerio también publica un total de 8.957 muertes y 30.665 lesiones durante el período comprendido entre el 8 de octubre de 2023. Las víctimas identificadas desde marzo de 2026 están incluidas en esta evaluación más amplia. Las dos series no deben ser agregadas juntas.

El impacto humano en el Líbano también llega al socorro

En el cuadro ministerial correspondiente al período comprendido entre el 2 de marzo y el 5 de noviembre se detallan las pérdidas en el sector de la atención y el socorro. He recorded 135 deaths and 416 injuries among these personnel.

En este total, 130 personas muertas pertenecen a los equipos de socorro y cinco al personal médico o de enfermería. The injured were divided into 269 relief team members and 147 caregivers. Estas cifras se incluyen en el mismo historial de salud; no constituyen víctimas adicionales que se añadan al total nacional.

El documento también informó de 180 ataques contra equipos de rescate, 184 vehículos dañados y 40 centros específicos. Menciona 17 hospitales dañados y tres hospitales cerrados, sin dar en esta tabla la lista de establecimientos o las fechas de cierre.

Dos períodos de referencia

La publicación distingue así la secuencia iniciada el 2 de marzo de 2026 del conteo acumulativo desde octubre de 2023. No presenta, en el comunicado adjunto, un balance diario detallado por huelga o localidad.

El total nacional tampoco permite que se atribuya un aumento a un incidente específico sin consultar los boletines correspondientes. La última puntuación oficial se registra a las víctimas hasta las 14.00 horas del 5 de noviembre.

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