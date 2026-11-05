Implementación coclear: el programa público comienza

Un primer niño se benefició del nuevo programa ministerial de gestión de implantes cocleares en el hospital de la Universidad Americana de Beirut. Rakan Nassereddine lo visitó el 5 de noviembre. Announced on 27 October, the scheme covers Lebanese children between one and six years of age and provides for 80 per cent coverage of the cost of the intervention, as well as about fifty follow-up sessions. La primera operación abre ahora una fase de rehabilitación auditiva, dirigida por el equipo médico.

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El nuevo programa de gestión de implantes cocleares comenzó en el hospital de la Universidad Americana de Beirut (AUBMC). The Minister of Health, Rakan Nassereddine, visited the first child operated under the scheme on Thursday, 5 November. La novedad se refiere a la financiación ministerial, no a un primer médico en el Líbano.

El Ministro acogió con beneplácito el progreso de la intervención y recordó la cobertura prevista: el 80% del costo de la operación y unas cincuenta sesiones de seguimiento. El programa se dirige a los niños libaneses de uno a seis años.

Implantes cocleares: ayuda lanzada el 27 de octubre

El ministerio anunció la toma de posesión el 27 de octubre. A continuación, se estimó que el costo de un establecimiento era de 22.000 dólares. El anuncio incluyó el dispositivo y las sesiones necesarias después de su colocación. Prevé el examen de las solicitudes de un comité científico compuesto por médicos y académicos, según criterios médicos.

Por lo tanto, esta ayuda no equivale a una ayuda gratuita general. La tasa anunciada es la cobertura ministerial de la intervención. Los detalles de cada caso deben confirmarse con los equipos del programa.

La operación abre un camino de rehabilitación

El cirujano que realizó el procedimiento, también presidente de la Comisión Nacional de Implantes Cocleares, describió los siguientes pasos. La parte externa del dispositivo debe configurarse aproximadamente dos semanas después de la operación. Luego empieza a escuchar rehabilitación con especialistas en habla.

Por lo tanto, la colocación del implante no marca el final del tratamiento. Las sesiones previstas forman parte del curso anunciado. Las perspectivas esbozadas por el equipo médico para este primer paciente no son garantía de resultados para todos los niños.

Durante su visita, Rakan Nassereddine insistió en mantener la atención esencial a pesar de los limitados recursos del ministerio. Agradeció a los hospitales universitarios asociados, que acordaron proporcionar dicha atención antes de la liquidación de sus reclamaciones.

El departamento no comunicó, en esta ocasión, ningún número total de beneficiarios ya aceptados o ningún calendario para futuras intervenciones.

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