El Líbano meridional se enfrenta a una nueva doctrina israelí: la amenaza de una ocupación prolongada

Un estudio estratégico israelí evoca una doctrina de defensa avanzada centrada en posiciones militares a través de las fronteras. En el sur del Líbano, este enfoque podría promover la ocupación prolongada, incluso después de nuevos acuerdos de seguridad. Los análisis de Tamir Hayman cuestionan las perspectivas de retirada y retorno israelí de poblaciones desplazadas.

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El estudio israelí cuestiona el principio mismo de la retirada

Israel podría tratar de mantener posiciones militares a largo plazo en el Líbano meridional, incluso si las negociaciones con Beirut condujeran a nuevos arreglos de seguridad. Esta perspectiva es particularmente evidente en un estudio publicado el 12 de octubre de 2026 por el Instituto Israelí de Estudios de Seguridad Nacional. Su autor, Reserva General Tamir Hayman, ex jefe de inteligencia militar israelí entre 2018 y 2021, describe una profunda transformación de la doctrina de defensa israelí desde el 7 de octubre de 2023. El cambio más importante es el énfasis puesto en territorios más allá de las fronteras. En este enfoque, la seguridad de Israel ya no se basa únicamente en la capacidad de repeler un ataque. También implica mantener posiciones avanzadas en el territorio opuesto para disuadir de amenazas. Esta lógica aplicada al Líbano podría hacer que una retirada completa sea mucho más difícil de obtener.

El estudio presenta diez principios diseñados para describir la evolución del pensamiento militar israelí. Hayman afirma que esta es su propia interpretación, empujada deliberadamente para alimentar el debate estratégico. Por consiguiente, no es una doctrina oficial aprobada por el Gobierno israelí. Sin embargo, su análisis merece especial atención. El ex jefe de inteligencia dirige ahora un instituto influyente en los círculos de seguridad israelíes. Sobre todo, varias orientaciones que describe corresponden a las prácticas militares observadas en el sur del Líbano. El mantenimiento de posiciones a través de la frontera, las operaciones preventivas y el deseo de prevenir el regreso de Hezbollah a ciertas áreas son parte de esta lógica. El problema de Beirut es específico: si Israel considera ahora la presencia militar en el territorio libanés como parte de su propia seguridad, las garantías ofrecidas por el ejército libanés pueden ya no ser suficientes para asegurar su retirada.

La guerra permanente reemplaza los períodos de calma

El primer cambio descrito por Tamir Hayman se refiere a cómo concebir la guerra. En la doctrina tradicional israelí, las operaciones militares deben permanecer limitadas en el tiempo. El objetivo era lograr una victoria o ventaja que luego volvería a un período de calma. Esta estabilidad debe promover el desarrollo económico y social del país. El ex jefe de inteligencia cree que este concepto ha sido profundamente alterado desde octubre de 2023. Según su análisis, Israel tiende ahora a considerar la confrontación militar como una situación duradera, en lugar de una excepción. La guerra ya no sería necesariamente seguida por un largo período de estabilidad. Se convertiría en un instrumento permanente de gestión de amenazas.

Esto tendría un efecto directo en las negociaciones con el Líbano. Una cesación del fuego ya no significaría automáticamente el fin de las operaciones militares. Simplemente podría marcar una reducción temporal en su intensidad. Israel conservaría entonces la posibilidad de reanudar las huelgas o intervenciones terrestres cuando considera que hay una amenaza para restablecerse. Este enfoque explicaría la dificultad de transformar los arreglos militares en estabilidad duradera. Las autoridades libanesas piden que se ponga fin a los ataques y al respeto de su soberanía. La lógica de Hayman, por el contrario, da un lugar central a la libertad de acción militar. Por consiguiente, el desacuerdo no se refiere únicamente a las condiciones de una cesación del fuego. Se ocupa de la misma definición de seguridad después del fin de los combates.

La defensa avanzada transforma el territorio libanés en una zona militar

El principio más preocupante para el Líbano es la defensa avanzada. Hayman cree que Israel debe establecer, cuando sea posible, zonas defensivas más allá de sus fronteras. El objetivo sería eliminar las amenazas y trasladar los enfrentamientos al territorio opuesto. This approach is not only based on border surveillance. Se trata de una presencia militar en zonas fuera del territorio israelí. El ex oficial de inteligencia también establece un vínculo directo entre esta defensa avanzada y operaciones ofensivas. Una posición defensiva podría servir de punto de partida para nuevas intervenciones militares. Por lo tanto, la zona segura no estaría destinada exclusivamente a prevenir un ataque. Formaría parte de la estrategia militar israelí.

Este enfoque altera profundamente las condiciones para una posible retirada del Sur. En un sentido convencional, las fuerzas israelíes podrían abandonar los territorios ocupados después de obtener garantías de seguridad fronteriza. En la doctrina descrita por Hayman, su presencia a través de esta frontera podría considerarse como una garantía indispensable. La retirada ya no sería simplemente una decisión relacionada con el cumplimiento de un acuerdo. Podría presentarse como una reducción de las capacidades defensivas israelíes. Es precisamente esta contradicción la que amenaza las negociaciones. Beirut pide que se restablezca su autoridad en todo su territorio. Israel podría seguir considerando ciertas posiciones libanesas necesarias para su seguridad, independientemente de los compromisos contraídos por las autoridades libanesas.

Las posiciones israelíes en el sur dan una dimensión concreta a esta doctrina

La información publicada el 20 de octubre de 2026 muestra que la cuestión de la ocupación va más allá del debate teórico. Las fuerzas israelíes mantienen posiciones en el sur del Líbano y continúan sus operaciones militares. Las autoridades libanesas denuncian la destrucción de aldeas, ataques aéreos y repetidos sobrevuelos del territorio. También piden la retirada de los sectores ocupados en virtud del acuerdo negociado bajo mediación estadounidense. According to the information reported, Israel had not fulfilled the commitments expected since the conclusion of the agreement. Tampoco los debates sobre las zonas experimentales dieron lugar a los progresos esperados por Beirut. La presencia militar israelí sigue siendo uno de los principales obstáculos al proceso diplomático.

La situación territorial también podría empeorar en caso de un nuevo enfrentamiento regional. Information published on 20 October refers to the threats made by Israel’s Defense Minister, Israel Katz, regarding the expansion of operations in Lebanon. La hipótesis de una progresión israelí al río Awali aparece en análisis sobre los riesgos de una nueva guerra. Esta no es una operación ya en marcha o un plan a confirmar. No obstante, ilustra el alcance de las amenazas en el territorio libanés. Algunos análisis también se refieren a una presencia israelí que representa alrededor del 6% de la zona del Sur. Esta cifra debe considerarse como una estimación notificada, no como medida territorial verificada oficialmente en los documentos disponibles.

Las aldeas destruidas complican el regreso de los habitantes

Las consecuencias de la presencia israelí no se limitan a las posiciones militares. The destruction and displacement of people also affect living conditions in the regions concerned. En los informes del 20 de octubre se describen aldeas dañadas, hogares destruidos y residentes impedidos de regresar a condiciones normales. La continuación de las operaciones israelíes complica los esfuerzos de reconstrucción y el regreso sostenible de las personas. Esas dificultades se refieren directamente a las autoridades libanesas, que desean restablecer sus servicios y fortalecer su presencia administrativa en el Sur. En particular, el Presidente Joseph Aoun pidió a las fuerzas de seguridad que ampliaran su presencia en aldeas no ocupadas por Israel. Esta decisión tiene por objeto tranquilizar a los residentes y facilitar su acceso a las administraciones públicas.

La ocupación prolongada podría exacerbar estas dificultades. Mientras más destrucción continúe, mayor será la necesidad de rehabilitación de las aldeas. El regreso de los residentes depende de varias condiciones: seguridad, acceso a la vivienda, funcionamiento de la infraestructura y posibilidad de reanudar las actividades económicas. La presencia de fuerzas libanesas no es necesariamente suficiente para restablecer esas condiciones cuando las operaciones militares continúan en las inmediaciones. La doctrina de defensa avanzada de Hayman añade una dimensión estratégica a esta situación. Si Israel trata de retener zonas más allá de su frontera, puede continuar el desplazamiento de la población. Sin embargo, los documentos no establecen que la destrucción observada sea parte de un plan oficial para prevenir permanentemente el regreso de los habitantes. Sin embargo, muestran que sus consecuencias materiales complican el restablecimiento de la vida civil.

Negociaciones de Tampa contra dos conceptos opuestos de seguridad

La reunión militar prevista para el 20 de octubre de 2026 en Tampa tiene lugar en este contexto. Las autoridades libanesas desean poner fin a los ataques israelíes, la retirada de los territorios ocupados y el cumplimiento de los compromisos contenidos en el acuerdo marco. La cuestión de los prisioneros libaneses es también una de las cuestiones que Beirut se propone abordar. Israel coloca el desarme de Hezbolá en el centro de los debates. Washington busca mantener el proceso y desea fortalecer los mecanismos de comunicación entre los dos ejércitos. Estas directrices revelan diferentes prioridades. El Líbano pide medidas territoriales y de seguridad inmediatas. Israel pide salvaguardias respecto a las capacidades militares de Hezbollah. Los Estados Unidos están tratando de establecer acuerdos para continuar las conversaciones a pesar de estas diferencias.

La doctrina descrita por Hayman podría complicar aún más esta negociación. Incluso si el ejército libanés obtuvo nuevos compromisos en materia de control territorial, Israel podría seguir defendiendo el mantenimiento de ciertas posiciones avanzadas. El desacuerdo se relacionaría entonces con el valor de las garantías ofrecidas. Para Beirut, el despliegue de sus fuerzas y el cumplimiento de los compromisos internacionales deberían permitir la retirada israelí. En la lógica de defensa avanzada, la presencia militar fuera de la frontera puede seguir siendo necesaria, incluso después de que se hayan establecido nuevos arreglos. Esta contradicción explicaría por qué algunas fuentes oficiales libanesas expresan poco optimismo sobre la reunión de Tampa. Creen que los debates podrían mantener un proceso diplomático sin producir cambios inmediatos sobre el terreno.

El desarme de Hezbollah no resolverá automáticamente la cuestión de la ocupación

Las demandas israelíes sobre Hezbollah son fundamentales para las negociaciones. Israel desea impedir que el movimiento reconstruya capacidades militares que podrían amenazar su territorio. Al mismo tiempo, las autoridades libanesas están tratando de fortalecer el control estatal sobre las armas y de desarrollar la presencia militar en el sur. Sin embargo, la doctrina de defensa avanzada presenta una dificultad adicional. Si Israel considera que su seguridad requiere el mantenimiento de posiciones militares más allá de su frontera, la cuestión de la ocupación podría permanecer incluso después de la garantía de Hezbollah. La retirada dependerá entonces de una evaluación más amplia de los riesgos regionales por parte de Israel.

Esta es una de las principales lecciones del estudio publicado el 12 de octubre. No demuestra que el gobierno israelí haya decidido oficialmente ocupar el sur del Líbano de manera sostenible. Sin embargo, muestra que parte del pensamiento estratégico de Israel prevé la seguridad mediante el mantenimiento de zonas militares avanzadas. En este contexto, el desarme de Hezbollah no se consideraría necesariamente una condición suficiente para abandonar esas posiciones. La diferencia es fundamental para los negociadores del Líbano. Significa que los debates sobre armas no pueden resolver automáticamente la cuestión territorial. Las autoridades libanesas deben entonces obtener compromisos explícitos en materia de retirada, independientemente de los arreglos de seguridad.

La ocupación prolongada podría sobrevivir a los cambios políticos israelíes

Las elecciones legislativas israelíes del 27 de octubre de 2026 añaden una dimensión política al expediente. Benjamin Netanyahu busca retener el poder mientras que varias encuestas muestran una progresión de sus oponentes. El apoyo público de Donald Trump al Primer Ministro israelí no fue suficiente, según las investigaciones publicadas el 19 de octubre, para alterar radicalmente las relaciones de poder electoral. Las cuestiones militares ocupan un lugar importante en esta campaña. Tensiones con Irán y Hezbollah debate sobre seguridad del combustible. Sin embargo, las decisiones sobre el Líbano meridional no dependen necesariamente del futuro político de Netanyahu solo.

El estudio de Tamir Hayman ilustra esta dimensión más amplia. Describe una evolución del pensamiento estratégico israelí que va más allá de las decisiones de un gobierno particular. Si la defensa avanzada se mantuviera en instituciones militares, un cambio de coalición no garantizaría automáticamente la retirada de los territorios ocupados. Los encargados de formular políticas pueden adoptar diferentes enfoques para las negociaciones, manteniendo al mismo tiempo un enfoque similar a las necesidades de seguridad. Esta suposición no permite las decisiones de un futuro gobierno israelí. Sin embargo, subraya que la solución de la cuestión territorial podría requerir más que un cambio de mayoría parlamentaria.

El futuro del Líbano meridional dependerá de los compromisos contraídos sobre el terreno

Las autoridades libanesas siguen favoreciendo los canales diplomáticos. Joseph Aoun considera que una solución negociada sigue siendo preferible a una nueva guerra, cuyas consecuencias serían particularmente graves para el pueblo del Sur. El Gobierno de Nawaf Salam también está tratando de fortalecer el apoyo internacional a las instituciones libanesas y de prepararse para el futuro de la presencia internacional después de la FPNUL. Estas medidas tienen por objeto consolidar la autoridad del Estado y permitir el regreso de los habitantes a las zonas afectadas por operaciones militares.

Sin embargo, las negociaciones tendrán que responder a una pregunta específica: ¿Está de acuerdo Israel en retirar sus fuerzas de los territorios libaneses si se establecen nuevas garantías de seguridad? La doctrina de defensa avanzada descrita por Tamir Hayman muestra por qué esta cuestión podría ser más difícil de resolver. Presenta la presencia militar a través de las fronteras como instrumento de seguridad, no sólo como consecuencia temporal de los combates. Por lo tanto, para el Líbano el desafío será obtener compromisos territoriales verificables. Sin una retirada efectiva, los arreglos militares podrían reducir algunas tensiones sin poner fin a la ocupación.

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