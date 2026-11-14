Jordania: lo que garantiza la cuota municipal del 30%

Jordania prepara municipios en 2027 con al menos el 30% de mujeres en los consejos. La ley prevé los nombramientos si la votación no alcanza este umbral.

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Jordania está preparando sus próximas elecciones municipales con un mayor umbral de representación de la mujer: al menos el 30% de los miembros del Consejo, en comparación con el 25% en las elecciones anteriores. Pero esta cifra no describe un resultado electoral ya adquirido o una cuota de alcaldesas. La Ley del Gobierno Local de 2026 combina la votación y, cuando no cumple el umbral requerido, un mecanismo de nombramiento ministerial. Es esta articulación que determinará la composición real de las asambleas.

Un calendario anunciado, aún no una fecha de votación

El Consejo de Ministros aprobó, en su reunión celebrada el 8 de noviembre de 2026, el reglamento de los consejos municipales. Su comunicado publicó el día siguiente coloca esta decisión en preparación para las elecciones previstas para el primer semestre de 2027. Esta ventana no es el día de las elecciones.

El plan abarca 104 municipios. El gobierno menciona cuatro nuevas comunidades: Bani Ubayd, Ghor al-Mazraa, Juraynah y Rajm al-Shami. El reglamento especifica el marco para la organización de los consejos a raíz de la Ley No 16 de 2026, publicada en el Boletín Oficial el 10 de septiembre.

La distinción entre pasos es importante. On 28 October, the Government approved the reasons for the proposed Regulations for further consideration. El 8 de noviembre fue aprobado por el Consejo de Ministros. Por consiguiente, para presentar el primero de esos anuncios como conclusión del procedimiento habría anticipado la siguiente decisión.

Lo que el umbral del 30% realmente garantiza

El apartado a) del artículo 65 de la Ley confiere al Ministro competente la facultad de nombrar a las mujeres en los consejos municipales para que su proporción alcance al menos el 30% de los miembros cuando las elecciones no hayan tenido éxito. Por consiguiente, la disposición se concibe como garantía mínima de la composición, no como un límite máximo que prohíbe a las mujeres obtener más puestos.

Esta proporción también debe distinguirse del porcentaje de candidatos. Una obligación a bordo de los miembros no se mide de la misma manera que una regla sobre las aplicaciones. El resultado será el de la composición final de cada asamblea, después de aplicar los mecanismos previstos en los textos.

Otra distinción es que el artículo se refiere a los miembros de los consejos municipales. No se reserva el 30% de la oficina de alcalde a mujeres. El método de elección del presidente del consejo y las garantías de representación en la asamblea responden a dos preguntas diferentes. Confundirlos conduciría a una redistribución de las responsabilidades ejecutivas que no está prevista únicamente en este artículo.

Asientos y responsabilidades de no confundirse

El cambio digital es parte de una reorganización más amplia del gobierno local. La ley distingue al consejo municipal elegido del ejecutivo municipal. El artículo 63 de la Ley establece, entre otras cosas, requisitos de complementariedad entre estos dos componentes, para la prevención de conflictos de intereses, para la transparencia administrativa y financiera y para la continuidad de los servicios a los habitantes.

Esta arquitectura da un alcance concreto al debate sobre la representación. Entrar en un consejo no significa dirigir servicios municipales solos. El objetivo es participar en una institución cuyo trabajo incluye a funcionarios administrativos, procedimientos presupuestarios y supervisión ministerial.

El artículo 64 establece facultades de control e inspección de los municipios y sus consejos. También mencionó una dependencia para fortalecer la capacidad de los concejales y los empleados municipales, en coordinación con la Academia jordana de Administración Pública. Por consiguiente, la formación de representantes elegidos pertenece al sistema jurídico, más allá del cálculo de los escaños.

El papel del ministerio sigue siendo crucial

El Ministro no sólo interviene en la adición de representación femenina. El artículo 65 también le confiere poderes sobre la clasificación de municipios sobre la base de estadísticas oficiales y ciertas decisiones de organización territorial. El texto también abarca importantes operaciones municipales, incluidos acuerdos, activos y compromisos financieros.

Por consiguiente, el aumento de la cuota no debe interpretarse como una transferencia general de poderes del Estado central a las comunidades. Modifica la garantía de la participación de las mujeres en los consejos que siguen siendo parte de un sistema de control administrativo. Las dos dimensiones pueden evolucionar por separado: la composición de la asamblea, por un lado, y el alcance de su margen de decisión, por otro.

Para evaluar la aplicación de la reforma, tres elementos serán decisivos: los resultados de las elecciones, el posible número de nombramientos complementarios y la división efectiva de responsabilidades en los consejos. En esta etapa se establece el umbral legal y se ha avanzado la preparación reglamentaria. El número de mujeres que ocupan las diversas funciones no puede deducirse antes de las elecciones y la constitución de las nuevas asambleas.

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