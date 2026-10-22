El Sarcófago Antropoides de Saida El sótano del Museo Nacional de Beirut alberga 31 Antropóide Sarcophagus en mármol blanco Paros, descubierto en Saida — la colección más grande del mundo. Cada cara es..

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El Sarcófago Antropoides de Saida

El sótano del Museo Nacional de Beirut alberga 31 sarcófagos de mármol blanco antropoide de Paros, descubiertos en Saida — la mayor colección del mundo. Cada rostro es único, tallado entre los siglos sexto y cuarto a.C., según una tradición egipcia adoptada por los fenicios. Parte de ello proviene de las excavaciones de George Ford a principios del siglo XX.

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