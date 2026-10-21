Las momias del santo valle de Qadisha, un refugio cristiano desde el siglo VII, el valle de Qadisha alberga el monasterio Qannoubin, el asiento del patriarcado maronita de 1440 a 1823. Su cripta se mantiene..

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Las momias del Valle Santo de Qadisha

Un refugio cristiano desde el siglo VII, el valle de Qadisha alberga el monasterio de Qannoubine, el asiento del patriarcado maronita de 1440 a 1823. Su cripta conserva 17 patriarcas momificados. En 1990 se descubrieron 8 momias maronitas del siglo XIII, ahora expuestas en el Museo Nacional de Beirut. Ocupa la UNESCO desde 1998.

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