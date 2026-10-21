Las momias del santo valle de Qadisha, un refugio cristiano desde el siglo VII, el valle de Qadisha alberga el monasterio Qannoubin, el asiento del patriarcado maronita de 1440 a 1823. Su cripta se mantiene..
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.
Las momias del Valle Santo de Qadisha
Un refugio cristiano desde el siglo VII, el valle de Qadisha alberga el monasterio de Qannoubine, el asiento del patriarcado maronita de 1440 a 1823. Su cripta conserva 17 patriarcas momificados. En 1990 se descubrieron 8 momias maronitas del siglo XIII, ahora expuestas en el Museo Nacional de Beirut. Ocupa la UNESCO desde 1998.
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.
Comentarios