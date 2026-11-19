Fall for Print regresa al Centro de Arte de Beirut del 20 al 22 de noviembre. La exposición reúne a editores, artistas e impresoras alrededor de libros, zines y archivos. Una publicación fotográfica con Wide Open Newspapers acompaña esta segunda edición, organizada en Jisr el-Wati por Myriam Atallah y Joseph Kesrouani.

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El libro del artista en Beirut tiene una cita con sus lectores del viernes 20 al domingo 22 de noviembre. El Centro de Arte de Beirut anuncia la segunda edición de Fall for Print, dedicada a la publicación independiente y las artes impresas. El evento tiene lugar en Jisr el-Wati, en las instalaciones del centro, y no en la feria general de libros.

Libros, pequeñas revistas autopublicadas o « zines », impresiones, catálogos y documentos de archivo constituyen el alcance de esta reunión. La presencia de impresoras y talleres también coloca la fabricación en el corazón del programa. No se trata sólo de exponer libros acabados: las prácticas de publicación son parte del tema del espectáculo.

El libro del artista en Beirut, entre editores y talleres

La casa Kaph Books confirma su participación y las fechas 20-22 de noviembre en su propio calendario. Su anuncio presenta una cita abierta para pequeñas editoriales, talleres de impresión, colectivos de risografía e iniciativas lideradas por artistas. También se incluyen publicaciones institucionales y colecciones de materiales impresos.

La lista publicada por el Centro de Arte de Beirut incluye la Fundación Arab Image, Dar Onboz, Samandal Comics, Waraq, Safar Journal y Kaph Books. Reúne varias actividades del libro: fotografía, cómics, diseño gráfico, publicación e impresión. El evento es organizado por Myriam Atallah y Joseph Kesrouani.

Una revista fotográfica con Wide Open Newspapers

Esta segunda edición anuncia una publicación con Wide Open Newspapers. Los fotógrafos con sede en el Líbano contribuyeron a este periódico compuesto únicamente por imágenes. El proyecto se centra en las transformaciones de una fotografía de la circulación digital a la impresión.

El dispositivo combina fotografías plateadas y digitales, imágenes recuperadas, archivos y manipulaciones fotográficas. El programa también incluye debates, presentaciones, lanzamientos de libros y resultados. Estos nombramientos acompañan a la sala de estar; todavía no constituyen un registro de las reuniones celebradas.

Tres días en Jisr el-Wati

El lugar anunciado es el Centro de Arte de Beirut, Edificio Seguro, calle 93, zona 66 Adlieh, en Jisr el-Wati, cerca de Corniche an-Nahr. Las fechas corresponden entre el centro y los libros de Kaph. Sin embargo, los plazos publicados en los diferentes calendarios no son uniformes. Con el fin de preparar una visita, el programa actualizado del centro debe tener prioridad sobre los plazos establecidos en las listas de eventos.

El programa está programado para abrir el viernes 20 de noviembre. El jueves por la noche, los anuncios consultados todavía no permiten describir la asistencia, las ventas o la celebración real de las citas programadas durante el fin de semana.

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