The 6 p.m. update on South Lebanon, the Berri and Geagea statements, the Berlin consultations after Shenzhen, the decision on Rohingya and children exposed to conflict. Esta edición distingue entre los hechos confirmados, las demandas políticas y los resultados diplomáticos que quedan por verificar este jueves.

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Demolitions documented in Zawtar al-Sharqiyah, new positions taken by Nabih Berri and Samir Geagea, and then the Berlin consultations after the Shenzhen Summit: these are the main facts of this Thursday 19 November. Internationally, the decision of the International Court of Justice on the Rohingya and a report on children exposed to conflict also mark the day.

Líbano del Sur: Casas demolidas en Zawtar

Los bulldozers del ejército israelí demolieron por lo menos un edificio en Zawtar al-Sharqiyah, distrito de Nabatiyah, el jueves. Los informes de campo y las fotografías documentan estas operaciones. Atestiguan la continuación de las demoliciones ya reportadas los días anteriores en esa localidad.

No se establece el número total de edificios afectados, el tiempo preciso de las operaciones y una posible evaluación humana. Estas destrucciones deben distinguirse de las huelgas comunicadas por la mañana en Qantara y en la zona de Ain al-Samahiyah, entre Zawtar al-Sharqiyah y Mayfadoun.

En Kfarchouba, el despacho de la mañana informó de incendios de artillería y luego de un ataque aéreo en las afueras septentrionales de la aldea. Scrap ha llegado a las inmediaciones de los hogares y se ha informado de los daños causados por la propiedad. El despacho no mencionó ninguna lesión en esta etapa. Estos detalles se refieren a los eventos de la mañana, no a otro ataque en el momento de este boletín.

Berri defiende al ejército y rechaza una zona de amortiguación

En su mensaje anterior al 83o aniversario de la Independencia, Nabih Berri afirma que el Sur debe permanecer libanés y pertenecer a sus habitantes. El Presidente de la Cámara rechaza su transformación en una zona de amortiguación. Pidió la retirada israelí, el regreso digno de los habitantes, la reconstrucción y la liberación de los prisioneros.

Berri también pide al ejército que proporcione los recursos necesarios para sus misiones. Denuncia las campañas que involucran sus acciones y sacrificios. Su texto presenta la independencia como una responsabilidad diaria, más allá de la conmemoración del 22 de noviembre. No anuncia ningún presupuesto militar adicional ni nuevo despliegue.

Geagea pide una ampliación de la encuesta norte

Samir Geagea pide la audiencia de los oficiales militares y de seguridad de Hezbollah después de la persecución de cinco personas arrestadas entre Bcharré, Kura y Batrun. El Jefe de las Fuerzas Libanesas considera que la investigación debe ir más allá del único grupo interrogado.

Afirma que las cinco personas reconocieron su pertenencia a Hezbollah y que los funcionarios del partido solicitaron su liberación. These claims remain attributed to Geagea. Su declaración no constituye una citación judicial y no prejuzga la culpabilidad de las personas acusadas, que tienen derecho a la presunción de inocencia.

Resolución 1701: una reunión de cámara en las Naciones Unidas

El programa del Consejo de Seguridad incluye hoy consultas privadas sobre el informe sobre la resolución 1701 a las 17.00 horas hora de Beirut. Esto no es un voto anunciado. En esta edición no se incluyen resultados públicos verificados de estas consultas. La inscripción en el programa por sí sola no permite que el Consejo adopte una nueva decisión.

Berlín asume el papel diplomático de Shenzhen

En Berlín, comenzaron las consultas con un encuentro de Volodymyr Zelensky con Friedrich Merz, Emmanuel Macron y Andy Burnham, los líderes de los tres países E3. El Canciller alemán había recibido previamente enviados estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff. Esta reunión es un paso eficaz, distinto del anuncio de sus viajes.

El apoyo a Ucrania y las garantías de seguridad están en el corazón de la coalición voluntaria. En esta edición no se presenta ningún convenio colectivo verificado. Una conferencia de prensa se anunció a las 18.15 horas, hora de Beirut, después del calendario de este boletín.

Anteriormente, Beijing emitió la declaración cumbre entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin. Los tres dirigentes planifican un diálogo sobre los riesgos nucleares y un aumento del suministro de productos refinados de petróleo. El texto no cuantifica este aumento y no anuncia una cesación del fuego en Ucrania o Irán.

Rohingyas: La CIJ reconoce el genocidio en Myanmar

El jueves, la Corte Internacional de Justicia dictaminó que Myanmar había cometido un genocidio contra los rohingya. El proceso de Gambia se refiere a las obligaciones de Myanmar en virtud de la Convención sobre el Genocidio.

La decisión se refiere a la responsabilidad de un Estado. It does not constitute an individual criminal conviction, which is subject to another procedure and other courts. Aquí no se agregan detalles unverificados de votos, reparaciones o sus modalidades.

589 millones de niños en situación de conflicto

Save the Children publicó un análisis de 589 millones de niños que vivían en 2025 a menos de 50 kilómetros de un acontecimiento mortal de conflicto. Esto representa el 23,4% de la población infantil del mundo. Esta cifra mide una proximidad geográfica a la violencia, no a varias víctimas.

En el informe también se destacan los obstáculos a la asistencia. Las Naciones Unidas verificaron 8.322 incidentes de denegación del acceso humanitario a los niños para 2025. Un incidente puede implicar a varios niños; Por lo tanto, estos dos indicadores no pueden añadirse juntos.

Groenlandia: el Parlamento danés aprueba el acuerdo de defensa

El Folketing aprobó el Acuerdo de Defensa de Groenlandia por 109 votos, sin objeciones ni abstención. El Parlamento de Groenlandia acordó el 3 de noviembre. El texto complementa el marco de defensa de 1951 con los Estados Unidos.

El voto danés no es suficiente para demostrar una entrada en vigor ya efectiva. El comunicado parlamentario sigue presentando la notificación oficial en Washington como etapa para completar la ratificación; no anuncia su envío.

Imagen del archivo: Nabih Berri, Libnanews banco de imágenes. Ilustración del aspecto político libanés; Esta fotografía no representa los eventos de campo del 19 de noviembre.

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