En Francia, Public Health France estima que las hospitalizaciones evitadas por vacunación contra la gripe entre las personas mayores. Publicado el 19 de noviembre, este estudio cubre tres temporadas de invierno. Su cálculo combina datos hospitalarios, cobertura de inmunización y eficacia. Tiene límites, sin medir cierta protección individual o la situación libanesa.

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La vacunación contra la gripe habría impedido una media de 9.073 hospitalizaciones por temporada en personas mayores de 65 años en Francia. Salud Pública Francia publicó esta estimación el 19 de noviembre, para inviernos 2023-2024 a 2025-2026. El intervalo de confianza del 95% oscila entre 7.797 y 10.312.

Influenza: estimación colectiva

El cálculo combina hospitalizaciones registradas, cobertura de inmunización y eficacia medida contra infecciones sintomáticas diagnosticadas en laboratorios urbanos. Por lo tanto, no constituye un recuento individual de pacientes cuya hospitalización ciertamente habría sido prevenida.

El estudio estima las admisiones evitadas a 8.315 en 2023-2024, 11.732 en 2024-2025 y 7.145 en 2025-2026. Los datos hospitalarios de la temporada pasada siguen siendo preliminares.

Límites que pueden subestimar el beneficio

La eficacia contra la infección sintomática no mide con precisión la protección contra la hospitalización. El cálculo también excluye la protección indirecta y algunas complicaciones no codificadas como la gripe. Los autores indican que estos límites pueden subestimar el beneficio de la vacuna.

Estos resultados se refieren a personas mayores en Francia, no todas las edades ni el Líbano. Sigue siendo necesario evaluar las muertes evitadas y el beneficio adicional de mejorar las vacunas.

Foto de ilustración genérica, sin vacuna identificada o confirmada ubicación francesa. Karolina Kaboompics / Pexels. Composición Libnanews.

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