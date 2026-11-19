En los Estados Unidos, la canasta de Acción de Gracias para diez personas alcanza $58.63, según Farm Bureau. Las encuestas a principios de noviembre muestran un aumento anual de alrededor del 6%. Esta encuesta compara una lista precisa de razas, sin representar ninguna inflación o garantizar el precio pagado por cada familia en la tienda.

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En los Estados Unidos, la tradicional canasta de Acción de Gracias para diez personas alcanzó los 58,63 dólares en 2026, según la encuesta publicada el 18 de noviembre por la American Farm Bureau Federation. Aumenta alrededor del 6% al año, mientras que permanece por debajo del pico de $64.05 en 2022.

Acción de Gracias: una lista precisa de razas

El pavo congelado de 16 libras cuesta un promedio de $23.68. La cesta incluye relleno, batatas, panecillos, verduras y pastel de calabaza. Añadiendo jamón, patatas y frijoles verdes lleva el total a $81.72.

Las encuestas se realizaron en la primera semana de noviembre, tanto en tiendas como en línea, en los cincuenta estados y en Puerto Rico. Los voluntarios buscan los mejores precios, sin cupones promocionales especiales o ofertas condicionadas a las compras agregadas.

Esta encuesta informal compara una lista constante de alimentos. Por lo tanto, no mide el presupuesto completo de una recepción o inflación general. Las promociones ofrecidas más cerca de la fiesta también pueden cambiar la factura realmente pagada.

Ilustración: pavo asado, 25 de noviembre de 2021. Mark Miller / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Toda la foto, Libnanews vestir bajo la misma licencia.

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