Washington castiga a tres libaneses, una asociación y dos empresas por su presunto apoyo a Hezbollah. Los registros oficiales son para Wa Tawanu y una red financiera vinculada al comercio de oro. Resultan en restricciones estadounidenses, sin establecer un juicio penal o un balance global de activos bloqueados hasta la fecha.

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Los Estados Unidos agregaron el miércoles 18 de noviembre a tres nacionales y tres organizaciones libanesas a su lista de sanciones contra el terrorismo. El Departamento del Tesoro acusa a las personas y estructuras interesadas de apoyar a Hezbollah a través de una asociación caritativa y una red financiera vinculada al comercio de oro. La decisión se refiere a las actividades en el Líbano y Turquía. No constituye una sanción general contra ambos países.

La actualización oficial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, confirma las seis nuevas entradas. Las personas designadas son Afif Abdel Rida Chouman, Hassan Khechen e Ibrahim Khechen. Las organizaciones son Wa Taawanu Association, Gold Global Company y Sankari Gold Kuyumculuk Ticaret Limited Sirketi.

Una asociación y su líder

El Tesoro está presentando a Wa Tawanu como una asociación con sede en el Líbano que proporciona socorro de emergencia en el Sur. También lo acusa de desviar fondos de donantes a las actividades de Hezbolá y de cubrir sus actividades militares.

Según el comunicado de prensa estadounidense, su fundador y líder, Afif Abdel Rida Chouman, coordina sus actividades bajo la dirección del movimiento. Washington afirma que esta organización está obstaculizando los esfuerzos de desarme en zonas donde el ejército libanés debe proporcionar seguridad.

Estas reclamaciones constituyen los motivos que la administración estadounidense ha presentado para justificar las sanciones. Publication of the decision confirms inclusion on the OFAC list; it does not constitute a criminal judgement establishing the facts alleged. El comunicado de prensa no contiene una respuesta de la asociación o su líder.

Dos empresas relacionadas con el comercio de oro

La segunda parte se refiere a Hassan Khechen y su hermano Ibrahim. El Tesoro les acusa de haber participado en transferencias de fondos de la Fuerza Al-Quds de Guardias Revolucionarios iraníes al Líbano en nombre de Hezbollah.

Gold Global Company, con sede en Líbano, pertenece según Washington a Hassan Khechen. Sankari Gold, con sede en Turquía, también estaría bajo su control. La administración estadounidense presenta a ambas empresas como componentes de la misma red financiera. La lista oficial los vincula a Hassan Khechen, mientras que las tres personas y Wa Ta Whoaawanu son designadas para su presunto apoyo a Hezbollah.

El comunicado de prensa no especifica el valor total de los flujos que asigna a esta red. Tampoco proporciona la cantidad de activos realmente bloqueados como resultado de las nuevas entradas. Por consiguiente, no se puede deducir ningún registro de incautaciones del número de personas y organizaciones sancionadas.

Lo que significa congelación de activos

Las medidas se basan en el Decreto presidencial de los Estados Unidos 13224, en su forma enmendada. Bloquean los intereses de propiedad y propiedad de las personas designadas en los Estados Unidos, o bajo la posesión o control de personas estadounidenses. These assets must be reported to OFAC.

El plan abarca también a las entidades que poseen, directa o indirectamente, al menos el 50% por uno o más bloqueadores. Generalmente se prohíben las transacciones relativas a los bienes objeto de los Estados Unidos y en la jurisdicción de los Estados Unidos, a menos que estén autorizados o exentos.

The Treasury also warns foreign financial institutions of the risk of secondary sanctions for certain significant transactions awarely carried out for the benefit of designated persons. This international scope does not mean that all the property of the persons concerned,where in the world, has been confiscated.

Con estas seis entradas, Washington apunta a dos formas de apoyo que atribuye a Hezbollah: el uso de una estructura caritativa y la de las empresas comerciales. La decisión hace públicas las nuevas designaciones, pero en esta etapa no documenta la ejecución de bloqueos en cada país o su efecto financiero medido.

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