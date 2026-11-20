A strike is reported to Kfar Tebnit, with no confirmed record. El Calendario de la Tributa de la Independencia especifica las citas y cierres de fin de semana del lunes. En Bruselas, una cumbre reúne a la Unión Europea y al Reino Unido. Londres reacciona al juicio sobre el Rohingya. En el Líbano, Al Fajr vuelve al pasillo.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Este viernes se informó de una huelga aérea en Kfar Tebnit, en el sur del Líbano, sin ningún registro confirmado. La Presidencia ha detallado el programa de homenajes a la independencia, y los servicios públicos cerrarán el lunes. En el extranjero, Bruselas acoge la cumbre entre la Unión Europea y el Reino Unido, mientras que Londres anuncia una medida diplomática tras el fallo sobre el genocidio de los rohingya. Por último, en Líbano,Al Fajrvuelve al cine.

South Lebanon: a strike reported in Kfar Tebnit

On Friday morning, the National Information Agency reported a two-time Israeli air strike on Kfar Tebnit in Nabatiyah district. El envío se expidió a las 9.57 horas hora de Beirut. Es hora de informar, no es tiempo de golpear: el texto sólo indica que acaba de ocurrir. No da una evaluación humana o de daño. La ausencia de esa aclaración no conduce a la conclusión de que no ha habido víctimas.

Este informe es distinto de la huelga del jueves de Israel en Janta, Bekaa. En el Consejo de Seguridad, las consultas privadas del jueves se centraron en la aplicación de la resolución 1701. Las Naciones Unidas no anunciaron ningún voto o arreglo para el período posterior al FINUL. La resolución sigue vigente independientemente del mandato de la fuerza, cuyo plazo actual es el 31 de diciembre.

Independencia: homenajes de fin de semana y cierres el lunes

El protocolo de la Presidencia prevé dos homenajes a Beirut el sábado 21 de noviembre: a las 10.00 horas, frente a la estatua de Béchara al-Khoury y a las 11.00 horas, frente a la estatua de Riad al-Solh. El Ministro de Agricultura, Nizar Hani, viajará a Bchamoun a las 11.30 horas. El domingo, el día de la fiesta, el Ministro del Medio Ambiente, Tamara el-Zein, debe ir a la ciudadela de Rachaya a las 11.30 horas. El programa se centra en estos homenajes; no establece rutas o desviaciones de tránsito.

La nota del Primer Ministro de 5 de noviembre prevé el cierre de todas las administraciones públicas, instituciones públicas y municipios el lunes 23 de noviembre, aniversario del 22o domingo. La nota no abarca tiendas ni escuelas privadas. El próximo día de trabajo después del fin de semana será el martes, sujeto al calendario del servicio en cuestión.

Bruselas: la segunda cumbre UE-Reino Unido

António Costa, Ursula von der Leyen y el Primer Ministro británico Andy Burnham se reúnen en Bruselas para evaluar los compromisos contraídos en la primera cumbre de Londres en mayo de 2025. El Consejo Europeo indica un nombramiento que comienza a las 10.30 horas, hora indicativa en Bruselas, es decir, las 11.30 horas en Beirut. La conferencia de prensa se anunció en torno a 13.25 en Bruselas, 14.25 en el Líbano.

El comercio de alimentos y un plan limitado de movilidad de los jóvenes figuran entre las cuestiones que Londres tiene la intención de avanzar. Estas discusiones no significan el regreso al libre movimiento o la entrada en vigor de nuevas reglas el viernes. No se publicó ningún texto final en el momento en que se cerró el boletín.

Rohingyas: Londres ordena la expulsión del agregado militar de Myanmar

El Reino Unido anunció el jueves que había ordenado la expulsión del agregado militar de Myanmar y pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad. La orden de expulsión no confirma su salida real, y la solicitud del Reino Unido no establece una fecha de reunión. El viernes, el portavoz de la Presidencia de Myanmar dijo a la prensa en Naypyidaw que el fallo era injusto.

La Corte Internacional de Justicia concluyó el jueves que Myanmar había cometido un genocidio contra los rohingya en el norte de Rakhine State, en un caso que incluía las operaciones de 2017. The judgement concerns State responsibility, not individual criminal convictions. Ordena reparaciones, pero aún no establece una indemnización. La reacción del Gobierno no cambia el alcance de la sentencia.

Cultura:Al Fajrvolver a las habitaciones

Al FajrLa ficción, ubicada durante la lucha por la independencia del Líbano bajo el mandato francés, regresó al teatro el 19 de noviembre, según los programas de los operadores. La historia sigue a los periodistas comprometidos con el mandato. Un operador presenta una versión 4K, con una banda sonora remezclada y escenas reelaboradas utilizando inteligencia artificial. Es la primavera de una película ficticia, no la presentación de imágenes documentales inéditas de 1943. Las horas y la disponibilidad dependen de las habitaciones.

Fachada de la ciudadela de Rachaya. Fotografía de archivo publicada en 2020, sin relación con el éxito de Kfar Tebnit y antes de los homenajes de este año. François El Bacha / Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews