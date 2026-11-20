Líbano, Siria, Jordania e Iraq quieren facilitar el paso de cultivos entre sus mercados. En Beirut, los Ministros de Agricultura examinaron certificados de salud, controles y la cadena fría. Debe continuar la labor sin que se haya anunciado un cambio inmediato en los cruces fronterizos de los países.

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Líbano, Siria, Jordania e Iraq quieren simplificar el cambio de un mercado a otro. Reunidos el 19 de noviembre en Beirut, sus Ministros de Agricultura trabajaron en certificados de salud, controles y tránsito. Para los productores libaneses, el desafío es pasar menos tiempo en la frontera sin interrumpir la cadena fría. However, no new formality was announced as applicable.

La reunión, presidida por el Ministro libanés Nizar Hani, prorrogó un marco de cooperación concertado en Damasco en 2023. El Ministerio de Agricultura del Líbano establece que los interlocutores técnicos deben ser nombrados en los cuatro países para preparar y seguir un plan de trabajo conjunto. Según el Ministerio de Agricultura de Siria, la primera etapa anunciada es la formación de un comité directivo dentro de un mes. Los grupos especializados deben trabajar en cultivos, ganado y comercio.

El destino de un cargamento también se juega antes de la frontera

Para un cargador de verduras frescas o frutas, el acceso a un mercado no depende únicamente de la autorización para venderlo. También depende de las pruebas aceptadas por las autoridades, los cheques en cada etapa y el tiempo que pasa en ruta. El Ministerio del Líbano cita líneas de acción claras: acercar las normas técnicas a los productos para la exportación, mejorar los procedimientos de control y certificación de la salud y coordinar mejor los embalajes, refrigeración, almacenamiento y transporte.

Un certificado que indica que mucho cumple con los requisitos fitosanitarios del país de destino no es un permiso de movimiento general. El tránsito y la admisión al mercado de destino son dos cuestiones distintas. Por lo tanto, para un envío libanés que pasa por Siria antes de llegar a Jordania o al Iraq, la simplificación de un documento no es suficiente si los controles restantes prolongan el período de espera o si no se cumplen las condiciones de entrada del país de compras.

Las demoras afectan particularmente a los productos perecederos. El transporte refrigerado reduce las pérdidas de calidad, pero los costos de almacenamiento y espera. Para una cooperativa que agrupa cultivos de varias granjas, los procedimientos predecibles también facilitarían la organización del embalaje y el establecimiento de una fecha de entrega. El informe no refleja los plazos actuales ni los ahorros previstos.

Comités anunciados, ningún nuevo régimen en los cruces fronterizos

La reunión forma parte de los debates ya en curso. En septiembre, el Ministerio de Agricultura del Líbano anunció conversaciones con Jordania sobre los calendarios de producción y las dificultades encontradas en los puntos de cruce. El doble dossier va más allá de estos intercambios bilaterales: incluye el movimiento de mercancías entre varios territorios y la vigilancia de riesgos comunes, como enfermedades animales y plagas de cultivos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación participó en la reunión y presentó formas de avanzar en el plan común. Sin embargo, el siguiente paso para los exportadores será administrativo: normas publicadas sobre documentos reconocidos, controles y su fecha de aplicación. En los informes de 19 de noviembre no se menciona la apertura de puestos fronterizos, la reducción inmediata de funciones o la supresión de certificados. El programa anunciado establece etapas de trabajo para las administraciones, no nuevas fechas para el envío a las empresas.

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