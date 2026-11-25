Los sindicatos de transporte por carretera anunciaron procesiones hacia el centro de Beirut a las 9.30 horas. Jennifer Barreto es coronada Miss Universo en San Juan; Perla Harb no pasó la primera ronda. El Líbano juega al mediodía con su fútbol de playa de cuarto de final contra Bahréin.

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Miércoles 25 de noviembre de 2026, a las 8 de la mañana en Beirut.Los sindicatos de transporte por carretera convocaron una huelga hasta el mediodía, con marchas anunciadas a las 9.30 horas en Gran Beirut. En Puerto Rico, Jennifer Barreto ganó Miss Universo; La Perla Harb libanesa no entró en el Top 30. En Tailandia, Líbano juega al mediodía, hora de Beirut, su cuarta parte final de la Copa de Fútbol de la Playa de Asia contra Bahréin.

Transporte al Líbano: procesiones previstas a las 9.30 horas

El programa de federaciones de transporte por carretera prevé concentraciones de 6 a 12 horas. En el Gran Beirut, los puntos anunciados incluyen Dora, la rotonda de la Embajada de Kuwait, la encrucijada de Cola, Khaldé-Aramoun y la rotonda de Kafaat en Hadath. A las 9.30 horas, las caravanas deben partir a Riad al-Solh y Martyrs Squares. Los sindicatos anunciaron una sesión informativa de prensa a las 10.30 horas en la plaza Riad al-Solh.

Los encuentros también están previstos en Aley, Jbeil, Safra, Saida, Trípoli, Akkar y Bekaa. Los sindicatos prometen dejar caminos abiertos para vehículos civiles. Esto no garantiza una circulación fluida cerca de las reuniones. Los lugares mencionados están cubiertos por el programa sindical, no por una lista de carreteras cerradas. Los transportistas están pidiendo la implementación de los compromisos del Estado, incluyendo asistencia a conductores y supervisión del transporte público por carretera.

Miss Universo : Puerto Rico gana, Perla Harb sale en la primera ronda

Jennifer Barreto ganó el concurso en San Juan la noche del martes 24 de noviembre, hora local. El mexicano Fátima Bosch le entregó la corona. El dominicano Melissa Núñez y Venezuela Clara Vegas completan el podio. Philippine Bea Millan-Windorski y Nueva Zelanda Georgia Waddington ocupan los otros dos lugares en el Top 5.

Perla Harb, que representó al Líbano, no está entre los 30 semifinalistas. No se anunciaron clasificaciones individuales para aquellos que fueron seleccionados en esta primera selección. El Garance Authie francés llegó al Top 12 pero no llegó a las finales a las cinco.

Yemen: El gobierno fortalece la defensa de Aden

El gobierno yemenita reconocido internacionalmente dijo el martes que los Houthis se habían acercado a Adén, que alberga las principales instituciones gubernamentales. Las fuerzas gubernamentales reforzaron la defensa de la aglomeración después de su retirada, anunciada el 15 de noviembre, de posiciones cercanas al estrecho de Bab al-Mandeb. Esta evolución no significa que los Houthis hayan entrado en la ciudad. Aden también alberga servicios de salud y operaciones humanitarias en un país donde la guerra ha desplazado a millones de personas.

Francia: Sarkozy y Bruni se refieren a Takieddine

El martes, los jueces de instrucción notificaron a Nicolas Sarkozy, Carla Bruni y otros acusados de su despido del tribunal correccional. La investigación se centra en las circunstancias en que Ziad Takieddine, intermediario franco-libanés, regresó en 2020 sobre sus acusaciones de financiación libia de la campaña presidencial de 2007. Este procedimiento es distinto del juicio de financiación de la campaña. The dismissal is not a conviction and the accused remain presumed innocent.

Fútbol de playa: Líbano juega su cuarto contra Bahrein al mediodía

La Confederación Asiática de Fútbol dio inicio a las 17.00 horas en Tailandia, al mediodía en Beirut. Líbano terminó segundo en su banda después de ganar Afganistán y Vietnam. Su último juego de pollos resultó en una derrota de 7–2 contra Irán, según el registro oficial del partido. El final del trimestre se juega en Phang Nga, Ban Nam Khem Beach Arena.

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