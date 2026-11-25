Framatome inauguró en Creusot un taller de casi 15.000 metros cuadrados para estructuras que mantienen combustible en reactores. Se han invertido casi 100 millones de euros. La producción comenzó en julio; las primeras entregas para las seis EPR2 francesas están programadas a partir de 2032.

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Framatome inauguró el martes 24 de noviembre, en el Creusot, un taller dedicado a partes que mantienen combustible en el tanque del reactor. El grupo anuncia casi 100 millones de euros en inversión. La fabricación comenzó en julio, pero las primeras entregas para el EPR2 sólo se esperan a partir de 2032.

El Ministro de Industria Sébastien Martin abrió el sitio en Saône-et-Loire. Framatome adquirió unos 15.000 metros cuadrados de espacio industrial para instalar grandes equipos para el mecanizado, soldadura y montaje.

Partes que mantienen combustible

« Los internos vacíos » no son ni el tanque ni el combustible. Son estructuras mecánicas que, dentro del tanque, mantienen y posicionan las asambleas de combustible. Pueden retirarse durante las paradas de mantenimiento. Según Framatome, su fabricación requiere el montaje de casi 7.600 piezas con un alto nivel de precisión. El nuevo taller concentra los medios necesarios para la fabricación y montaje de estas estructuras.

Fabricación de 2026, entrega de 2032

El taller inició sus primeras producciones en julio para el programa francés de seis reactores EPR2. El cronograma anunciado por Framatome se refiere a los componentes: 2032 corresponde al inicio esperado de sus entregas, no a la puesta en marcha de una central eléctrica. La inauguración marca así un paso industrial por delante de los sitios de construcción. La producción de piezas tan complejas se está preparando varios años antes de la instalación en futuros reactores.

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