Los precios en el Líbano aumentaron un 2,04% entre septiembre y octubre, mientras que la inflación anual aumentó del 17,53% al 16,17%. La educación aumentó un 8,68% durante el mes. El monte Líbano registró el aumento mensual más alto entre las provincias detalladas por la Administración Central de Estadística.

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Los precios de consumo en el Líbano aumentaron un 2,04% entre septiembre y octubre de 2026, según la Oficina Central de Estadística. Más de 12 meses, el aumento fue del 16,17%, frente al 17,53 % en septiembre. Por lo tanto, la inflación anual está disminuyendo, aunque los precios han aumentado más rápido de un mes a otro.

Las dos cifras no comparan los mismos períodos. 2.04 % mide la brecha entre dos meses sucesivos; 16.17% compara el precio del 2026 de octubre al 2025 de octubre. En septiembre, el aumento mensual había sido del 1,35%. El aumento del 17,53% al 16,17 por ciento durante un año no significa que los precios hayan disminuido en octubre. A modo de ilustración, una cesta idéntica a la del índice, que vale £1 millones al año anterior, habría costado alrededor de 1.162 millones en octubre de 2026.

La educación aumenta en un 8,68% con respecto al mes

La educación se refleja en los datos de octubre: su índice es un 8,68% superior al de septiembre. Esta cifra por sí sola no indica cuánto ha aumentado el costo de cada escuela o cuál ha sido el efecto en el presupuesto de cada familia. Un hogar que paga la educación y un hogar que no paga por ella no tiene la misma estructura de gasto, incluso si viven en la misma ciudad.

Monte Líbano posted the highest monthly increase

Entre las seis gobernaciones para las que la administración da una tasa mensual, el Monte Líbano registró el mayor aumento (+2,32%). El Norte sigue (+1,92%), Beirut (+1,87%), Bekaa (+1,71%), Nabatiya (+1,68%) y el Sur (+1,56%). Estas diferencias se refieren a la variación de precios, no a su nivel absoluto: no permiten decir que la misma canasta es más cara en el Monte Líbano que en Beirut.

The administration reported a limit to Nabatiyah: it could not raise most of the real prices and had to estimate a large number of them to establish the index. Por lo tanto, la tasa publicada para la provincia debe leerse con esta reserva, especialmente cuando se compara estrechamente con la del Sur o la Bekaa.

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