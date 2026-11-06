Forry case: a new warrant against Riad Salamé

A warrant of arrest was issued on 5 November 2026 against Riad Salamé in the Forry investigation, according to the East-Le Jour and Lebanon24. El ex gobernador desafió las acusaciones de negligencia. Esta decisión no constituye una condena. Deben distinguirse los diversos procedimientos libaneses y los controles bancarios suizos.

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The first investigating judge in Beirut, Rula Osman, issued an arrest warrant on 5 November 2026 against Riad Salamé in the Forry Associates case. La decisión viene después del interrogatorio del ex Gobernador del Banco del Líbano, según el Día Este. El Líbano24 también informó de la publicación del mandato. Este es un acto de investigación, no una condena.

Un nuevo paso en la encuesta Forry

Forry Associates, empresa encabezada por Raja Salamé, hermano del ex gobernador, está en el centro de sospechas sobre comisiones y malversaciones. Las sumas examinadas se estiman en aproximadamente 330 millones de dólares. Riad Salamé impugna las acusaciones de negligencia financiera.

According to the East-On-the-Day report, the former governor was assisted by a lawyer at the hearing. Participaron representantes del Banco del Líbano y de la litigación del Estado. El periódico indicó que la próxima audiencia estaba programada para el 18 de noviembre.

Varios procedimientos para distinguir

The same newspaper reports that Riad Salamé was also interrogated on 5 November in the V-Invest file. Este procedimiento y el de Forry deben distinguirse. The mandate announced concerns Forry; Por sí solo no es posible sacar conclusiones sobre otros casos.

La distinción también se aplica a las investigaciones realizadas en el extranjero. Los procedimientos para los intermediarios financieros pueden estar relacionados con sus propias obligaciones de control, mientras que el caso libanés procura establecer las responsabilidades penales de las personas involucradas.

El contexto de los controles bancarios en Suiza

In a press release dated 18 June 2024, the Swiss Federal Securities and Markets Supervisory Authority, FINMA, had found serious breaches by HSBC Private Bank (Switzerland) in the prevention of money wash. El regulador describió transacciones de más de 300 millones de dólares entre 2002 y 2015, con transferencias de una institución estatal en el Líbano a Suiza, y principalmente a otras cuentas libanesas.

Esta declaración no nombró a las dos personas políticamente expuestas interesadas. It established breaches of bank supervision, without constituting a criminal judgement against Riad Salamé. Por consiguiente, los procedimientos judiciales relacionados con los circuitos de forry y la supervisión prudencial de los bancos tienen distintos objetos y consecuencias.

La presunción de inocencia sigue siendo

En esta etapa, la nueva información es la emisión de una orden judicial en una investigación en curso. Los tribunales siguen evaluando los sospechosos de origen, destino y utilización de fondos. La suma de 330 millones de dólares que se menciona en el expediente no debe presentarse como una cantidad cuya desviación ya ha sido finalmente juzgada en este procedimiento.

La continuación de las audiencias debe aclarar los hechos y las posibles responsabilidades. Riad Salamé y las demás personas involucradas gozan de la presunción de inocencia.

Fuentes

Ilustración: Beirut Courthouse, foto de los archivos Libnanews. La fecha exacta del tiroteo no está documentada; esta imagen no muestra la audiencia del 5 de noviembre de 2026.

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