IMP en Líbano: Contratos del sector privado en octubre

El PMI del Líbano BLOM regresó a continuación 50 en octubre de 2026. A 49.8, en comparación con el 50,5 en septiembre, indica un deterioro limitado de las condiciones de actividad. Las órdenes están cayendo y las empresas siguen preocupadas durante los próximos meses, mientras que el empleo se está estabilizando. Este barómetro mensual no mide directamente el crecimiento del PIB.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El sector privado libanés perdió el impulso observado durante el verano en octubre. Según el informe publicado el 4 de noviembre de 2026 por el BLOM Bank y el SciendoP Global, el PMI del Líbano era de 49.8, en comparación con 50,5 en septiembre. Este retorno por debajo del umbral de 50 refleja un ligero deterioro de las condiciones de trabajo, el primero desde mayo.

La demanda debilita, el empleo se estabiliza

The companies surveyed reported a decrease in new orders and a sharper decline in those from abroad. Estos incluyen el limitado poder adquisitivo de los clientes y la incertidumbre regional. La actividad está disminuyendo mientras las acciones se reducen y los tiempos de suministro aumentan.

El informe también proporciona un matiz: los números siguen siendo estables. El costo y la venta de precios aumentan, pero su ritmo está disminuyendo. La confianza en la actividad de 12 meses se está deteriorando, con miedo a empeorar los conflictos. Estos resultados describen un debilitamiento moderado, no un colapso generalizado.

Un giro después de cuatro meses de mejora

El punto de comparación es importante. En su publicación del 5 de octubre, BLOMINVEST señaló que septiembre fue el cuarto mes consecutivo de expansión. El índice subió de 50,1 en agosto a 50,5, con una mejora producida principalmente por el mercado interno. Las ventas extranjeras ya estaban bajo presión.

La secuencia reciente lee así: una progresión limitada en agosto, un ligero fortalecimiento en septiembre, y un retorno por debajo del umbral de estabilidad en octubre. La diferencia entre septiembre y octubre es 0,7 puntos índice. No corresponde a una disminución del 0,7% en producción o volumen de negocios.

Lo que el IMP mide

El IMP es un indicador derivado de encuestas mensuales de líderes empresariales. Recopila sus respuestas sobre la evolución de las condiciones de actividad en comparación con el mes anterior. De acuerdo con la metodología global de SplP, 50 marca la ausencia de cambio; un resultado más alto indica una mejora y un resultado más bajo un deterioro.

Este barómetro detecta rápidamente un cambio de tendencia, antes de publicar muchas estadísticas económicas. Sin embargo, no mide el nivel de riqueza del país ni directamente el cambio en su producto interno bruto. Por lo tanto, una lectura cercana a 50 requiere una interpretación medida, no una conversión mecánica a las tasas de crecimiento.

Para las empresas, la señal de octubre llama principalmente a supervisar las futuras órdenes. La estabilización del empleo puede coexistir con una demanda menos robusta, ya que las decisiones de contratación e inversión no responden al mismo ritmo. En las próximas encuestas se examinará si este pasaje inferior a 50 sigue siendo puntual o forma parte de una degradación más sostenible.

Fuentes

Ilustración: tiendas de Hamra Street en Beirut. Archivo fotográfico publicado en agosto de 2020; no representa la situación de las tiendas en octubre de 2026. François el Bacha / Libnanews, todos los derechos reservados.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews