6 novembre 2026
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Plaza de los Mártires: Triángulo de Cine de Beirut

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Plaza de los Mártires: El Triángulo de Oro de los Cines de Beirut

Descripción: En la década de 1950, la Plaza de los Mártires en Beirut se convirtió en el corazón de la vida nocturna libanesa. El cine Rivoli, abierto en 1953, forma con el Capitolio y Piccadilly un verdadero « triángulo de oro » donde todas las clases de la sociedad Beyrouthine cruzan. La guerra civil de 1975 terminó esta era de oro: la plaza se convirtió en una primera línea, las habitaciones cerradas, el Rivoli fue demolido en el decenio de 1990. Un recuerdo que aún resuena hoy, como el Huevo, el cine inacabado permaneció en ruinas.

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