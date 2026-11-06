Imágenes satelitales: La UE confirma restricciones

La Comisión Europea confirma las restricciones en la difusión de imágenes por satélite tras una investigación sobre Gaza y la Ribera Occidental. The authorities invoke the protection of European interests without specifying the areas concerned. El retraso documentado complica la rápida verificación de los hechos. Las misiones centinelas siguen siendo complementarias, pero su disponibilidad debe distinguirse desde la fecha del tiroteo. La reacción del 5 de noviembre no establece un plazo público para estas medidas ni confirma su alcance completo.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

La Comisión Europea confirmó el jueves 5 de noviembre de 2026 restricciones a la difusión de ciertas imágenes por satélite. Esta respuesta viene después de una investigación de los retrasos en Gaza y parte de la Ribera Occidental. Bruselas invoca la protección de los intereses europeos, sin confirmar los territorios afectados.

En respuesta a una agencia de noticias, un portavoz de la UE explicó que estas medidas tenían por objeto prevenir posibles amenazas. Afirmó que esos procedimientos no se hacían públicos a menos que el Consejo decidiera otra cosa. La reacción confirma así la existencia de restricciones, pero no detalla su alcance ni su tiempo.

Imágenes por satélite: un cambio documentado desde marzo

La encuesta publicada el 29 de octubre por Bellingcat se centra en las misiones Sentinel-1 y Sentinel-2 del programa europeo Copernicus. El colectivo compara los tiempos de captura y disponibilidad de datos. Observa un período adicional de aproximadamente 24 horas para ciertas zonas.

Según este análisis, desde el 28 de marzo de 2026 se han visto afectadas imágenes que abarcan Gaza, parte de la Ribera Occidental, Israel y el Mediterráneo Oriental. Los investigadores también identifican restricciones en el Mar Rojo, el Golfo de Adén y el Golfo de Omán. Su alcance varía según la misión observada.

Para ilustrar las consecuencias, la encuesta examina Hebrón: las imágenes del 26 de octubre no fueron accesibles simultáneamente para ambas mitades de la ciudad. Esto atrasó la verificación de la destrucción notificada en el sitio. Este es un hallazgo atribuido a la investigación, no un reconocimiento por Bruselas de cada área de mapa.

Qué datos Copérnicos permiten

El programa se basa en datos disponibles gratuitamente para investigadores, empresas y el público en general. La óptica centinela-2 observa superficies terrestres en trece bandas espectrales. Cuatro tienen una resolución de diez metros. Sus aplicaciones incluyen suelo, vegetación, agua y vigilancia de desastres.

Sentinel-1 utiliza el radar. Permite observaciones de día y de noche, incluso bajo nubes. Por consiguiente, ambas misiones proporcionan información adicional. No producen una secuencia de vídeo permanente, y sus imágenes requieren una interpretación adaptada a su resolución.

En una investigación de un conflicto, es necesario distinguir entre el tiempo tomado y el tiempo tomado para su publicación. Una imagen accesible hoy puede describir una situación anterior. La demora en la radiodifusión se suma así a las limitaciones de la transmisión del satélite y, para las observaciones ópticas, a las del clima. Sólo no hace posible concluir que una escena ha sido borrada o alterada.

Una restricción a la difusión, no una desaparición de imágenes

El archivo se trata de cuando los datos están disponibles. Un retraso limita la velocidad de un cheque independiente, incluso cuando la imagen es finalmente accesible. Esta distinción es importante para los periodistas que enfrentan testimonios, vídeos y observaciones espaciales.

En julio se dio a conocer un precedente para el Golfo de Omán a petición de los Estados Unidos. El texto europeo prevé una demora en la difusión por razones de seguridad. Posteriormente se retiró del Diario Oficial. Preguntado sobre este episodio y su retirada, la Comisión no comentó sobre la agencia de noticias.

La respuesta del 5 de noviembre no especifica cuándo terminarán las restricciones actuales. También deja la lista completa de territorios a los que se aplica sin confirmación pública.

Fuentes y referencias

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews