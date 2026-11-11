Francia: Yossi Dagan, jefe de colonos, volvió

Yossi Dagan, presidente del Consejo Regional de Samaria, dijo que fue devuelto a su llegada a Francia la semana pasada. Una fuente diplomática francesa confirmó una prohibición administrativa de su papel en la solución de la Ribera Occidental. Israel impugna la medida.

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Yossi Dagan, presidente del Consejo Regional de Samaria, representante de asentamientos israelíes en la Ribera Occidental ocupada del norte, fue denegado la entrada en Francia la semana pasada, según su oficina. El caso, lanzado el miércoles 11 de noviembre de 2026, provocó una protesta israelí. Una fuente diplomática francesa confirma la existencia de una prohibición administrativa en el territorio dirigida a la persona responsable de su papel en la colonización.

Una negativa en la frontera reveló varios días después de los hechos

Según el comunicado de sus serviciosi24NEWSYossi Dagan fue a París para reunirse con funcionarios electos franceses. When the passports were checked, agents reportedly led him to the distance to question him, before notifying him that he could not enter the country.

Su oficina señaló que los documentos presentados por un funcionario francés se referían a sus funciones, su participación en el desarrollo de 35 asentamientos en la Ribera Occidental y su apoyo a la restauración de los asentamientos israelíes en Gaza. Estos detalles del mantenimiento fronterizo provienen de sus alrededores. No constituyen la publicación de la decisión administrativa francesa.

La cronología debe distinguirse desde la fecha del anuncio: el viaje se remonta a la semana anterior al 11 de noviembre. El comunicado de prensa citado por los medios de comunicación no especifica una fecha específica. Según sus servicios, Dagan se unió a Praga, donde conoció a políticos checos.

La diplomacia francesa confirma la prohibición administrativa

Una fuente diplomática francesa cuestionadaAl-Monitorconfirma que Dagan está sujeto a una prohibición administrativa de entrar en Francia. Invoca su papel activo en la aplicación de la política de asentamientos en la Ribera Occidental y recuerda la posición francesa: esta política contraviene el derecho internacional y compromete la solución biestatal.

Esta confirmación se refiere a la medida contra Dagan y su propósito general. No especifica la fecha de su firma ni todas las circunstancias del control del aeropuerto. Así pues, la información disponible permite establecer la existencia de la prohibición, al tiempo que asigna el relato detallado de la devolución a la oficina del funcionario israelí.

Israel denuncia la decisión política

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí describió la medida como « totalmente inaceptable », según su declaraciónlos tiempos de IsraelPresentó a Dagan como candidato elegido por la ley y acusó a Francia de actuar por razones políticas e ideológicas.

La diplomacia israelí anunció que pediría al gobierno francés explicaciones y consideraría el seguimiento. En esta etapa, este anuncio no es una medida de represalia efectiva. Dagan, por su parte, defendió su compromiso con las colonias en declaraciones difundidas por sus servicios.

Qué prohibición administrativa

La legislación francesa prevé un instrumento separado de condena penal. Lartículo L321-1 del Código de Entrada y Residencia de Extranjeros y Derecho de Asilopermite una prohibición administrativa contra un extranjero que no suele residir en Francia y está fuera del territorio, cuando su presencia plantearía una grave amenaza para el orden público, la seguridad interna o las relaciones internacionales francesas.

Article L321-2 provides for a written decision, in principle reasoned, subject to State security considerations. Este marco legal explica la naturaleza de la herramienta anunciada, pero no permite la reconstrucción del archivo individual de Dagan. Ninguno de los elementos consultados justifica la presentación de la devolución como arresto vinculado a una orden penal o como ejecución de una condena judicial.

Colonización en el corazón de la disputa

Las restricciones francesas a los agentes de asentamiento no comienzan con este caso. El 13 de febrero de 2024, París anunció prohibiciones contra 28 colonos israelíes debido a la violencia contra los palestinos en la Ribera Occidental, según informaron las autoridades israelíesReutersSin embargo, este precedente no permite que los motivos de cada caso sean asimilados o atribuyan a Dagan los actos denunciados contra las personas afectadas.

En suopinión consultiva de 19 de julio de 2024La Corte Internacional de Justicia consideró ilegal la continua presencia de Israel en el territorio palestino ocupado. En particular, afirmó que Israel debía poner fin a cualquier nueva actividad de asentamiento y evacuar a los colonos. Esta opinión, que se refiere a las obligaciones del Estado, no es una condena penal individual de Dagan.

La controversia actual contrasta así dos lecturas explícitas de la medida: París invoca la participación en una política contraria al derecho internacional, mientras que Israel denuncia una restricción contra un funcionario electo por sus actividades políticas. La decisión francesa complementa las tensiones ya documentadas en torno a lassanciones europeas relacionadas con los asentamientossin establecer por sí misma una prohibición general de la entrada contra funcionarios israelíes.

Fotografía del archivo: Yossi Dagan delante de Naplusa, 31 de mayo de 2026. DedaSasha /Wikimedia Commons, licenciaCC BY-SA 4.0. Versión de tamaño proporcionada por Wikimedia Commons, sin más modificaciones.

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