In Antalya, Tarique Rahman calls for enhanced defence cooperation with Turkey, including joint investments. La reunión con Erdoğan es confirmada por Ankara. Las discusiones bilaterales no prueban un contrato firmado o la adhesión de Bangladesh al pacto concluido por Ankara, Riyadh e Islamabad antes.

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Bangladesh desea intensificar su cooperación de defensa con Turquía. El Primer Ministro Tarique Rahman se dirigió a esta cuestión con Recep Tayyip Erdoğan el 10 de noviembre en Antalya, al margen de la COP31. Elpresidencia turca confirma la reunión, también asistido por el Ministro de Relaciones Exteriores Hakan Fidan.

Cooperación bilateral que se desarrollará

Según el informe del periodistaUNB in Antalya, que cita al portavoz adjunto del Primer Ministro, Hasan Shipllu, Tarique Rahman ha pedido diversificar las relaciones de defensa, incluso mediante inversiones conjuntas. Los dos dirigentes también examinaron el comercio, la energía y los recursos minerales.

El funcionario de Bangladesh destacó el potencial de la inversión turca en energía renovable. También agradeció a Ankara su apoyo humanitario a la Rohingya y su labor en foros internacionales por su regreso seguro, digno y sostenible.

Esta presentación describe los objetivos de cooperación. El informe consultado no da la cantidad de contrato militar firmado, la lista de equipo ordenado o el calendario de entrega. Por consiguiente, la demanda de desarrollar inversiones conjuntas hace imposible presentar un programa industrial ya financiado.

No confunda la cooperación con la adhesión

El acercamiento bilateral difiere del pacto de defensa firmado entre Turquía, Arabia Saudita y Pakistán. Eldossier del Parlamento turcodeclara que la ley que autoriza la aprobación de este acuerdo fue aprobada el 5 de noviembre. Esta decisión se refiere al procedimiento turco, no a la entrada de Bangladesh en el Pacto.

El texto del tratado que figura en el anexo del informe parlamentario establece que las condiciones de adhesión de otras partes deben ser determinadas y aprobadas por el comité estratégico, con el consenso de las partes fundadoras. Un debate diplomático o una asociación industrial bilateral no sustituye este procedimiento.

On 12 October, Bangladeshi Secretary of State Shama Obaed Islam saidUNBque su país no se había unido al pacto. Este hallazgo está fechado. La información verificada sobre la reunión del 10 de noviembre no anuncia una adhesión: establece el deseo de ampliar la cooperación entre Dhaka y Ankara.

Recep Tayyip Erdoğan, La Haya, 25 de junio de 2025. Archivo: Esta foto no representa el encuentro con Tarique Rahman en Antalya. La fotografía entero conservada y redimensionada proporcionalmente, aplauso Libnanews. © Phil Nijhuis / Ministerio de Relaciones Exteriores holandés. Foto y adaptación: CC BY-SA 4.0.Fuente fotográfica;cC BY-SA 4.0 licencia.

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