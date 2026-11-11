Jean-Noël Barrot todavía considera posible una nueva escalada entre Washington y Teherán. En París, el Ministro de Francia apoyó los esfuerzos diplomáticos regionales. Una reunión con Qatar y varios asociados se centró en la crisis iraní. No se anuncia oficialmente ningún acuerdo final o calendario para reabrir el Estrecho de Ormuz.

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Jean-Noël Barrot cree que el riesgo de una nueva escalada entre Estados Unidos e Irán « no está completamente descartado ». El Ministro de Relaciones Exteriores de Francia habló el 10 de noviembre en París al final de la reunión del G7 de jefes de diplomacia. Sus comentarios, notificados poraFPcentrarse en la prevención de la reanudación de las huelgas y la búsqueda de un resultado político.

Evitar la reanudación de las huelgas

Según la declaración citada por el Organismo, el tiempo dedicado a esta cuestión durante los dos días de debate refleja la persistencia del riesgo militar. Barrot menciona los intercambios con su contraparte estadounidense y luego con el Primer Ministro de Qatar.

He said he supported regional efforts to reopen the Strait of Ormuz and a political solution to avoid further strikes. No presenta esos objetivos tal como se han logrado y no anuncia ningún calendario para su aplicación.

Reunión con Qatar y Arabia Saudita

Un comunicado emitido el mismo díapor el Ministerio de Francia confirma una reunión de trabajo con el Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdelrahmane Al-Thani, así como con los jefes de la diplomacia saudita, alemana, británica e italiana.

Según el texto oficial, los participantes examinaron la crisis iraní y sus consecuencias económicas y de seguridad para la región y más allá. Subrayaron la necesidad de evitar nuevas escaladas militares y alcanzar un arreglo diplomático, expresando su voluntad de contribuir.

El comunicado describe una consulta y sus objetivos. No presenta ningún texto negociado con Teherán y Washington, ni ningún acuerdo de cesación del fuego, ni ningún mecanismo acordado para reabrir Ormuz. Por lo tanto, la advertencia de Barrot viene en una secuencia de consultas diplomáticas, cuyo resultado sigue abierto.

La Torre Eiffel y el Sena en París, una fotografía de archivo del 2013. Ilustración geográfica: no representa las reuniones del 2026 G7 de noviembre. Toda la foto conservada, vestido editorial Libnanews. © Pixabay / Pexels.

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