Un marinero indio sigue desaparecido después del ataque contra el petrolero Tara Gas en el Estrecho de Ormuz. The Indian Ministry of Foreign Affairs reported on 17 November that 21 citizens had been evacuated to Khasab and that two injured had been hospitalized. Omán anuncia a 24 personas evacuadas en total. El buque, bajo bandera panameña, tenía 25 tripulantes, incluidos 24 indios. Esta actualización reemplaza los primeros anuncios de que todos los marineros eran seguros y sonoros. La investigación continúa.

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Un marinero indio sigue desaparecido y otros dos fueron hospitalizados tras el ataque del petrolero Tara Gas en el Estrecho de Ormuz, según el informe publicado el martes 17 de noviembre de 2026 por el Ministerio de Relaciones Exteriores indio. Omán anunció que había evacuado a 24 tripulantes de la bandera panameña.

Continúan las investigaciones de Omán

En el lado indio, 21 nacionales evacuaron a Khasab en tierra, dos heridos ingresados en el hospital y uno desaparecido, de 24 indios a bordo. La Embajada de la India en Omán vigila las operaciones de búsqueda y rescate con las autoridades de Omán.

El Centro de Seguridad Marítima de Omán anunció la evacuación de 24 personas de Tara Gas después de un incendio a unas dos millas náuticas de la costa de la provincia de Musandam. El buque llevó a una tripulación de 25 personas, incluyendo a 24 nacionales indios. Por consiguiente, el número total de personas evacuadas anunciadas por Omán no debe confundirse con el número total de marinos indios.

Un primer cheque de recuperación

El Ministro de Transporte Marítimo de la India, Sarbananda Sonowal, había anunciado por primera vez que todos los miembros de la tripulación eran seguros y sanos. He then reported another attack forcing the crew to abandon the vessel, with 24 people found and an Indian seaman missing. Esta actualización reemplaza su primer balance.

El ministerio indio puso el ataque, que condenó el lunes 16 de noviembre. La alerta inicial británica UKMTO 208-26 ese día a las 7 p.m. UTC informó un ataque siete millas náuticas al norte de Khasab: el barco fue detenido y su sala de motor estaba en llamas. La posición indicada para el ataque inicial y para la evacuación es distinta.

New Delhi calls for an end to attacks on commercial vessels and civilian infrastructure and for the restoration of freedom of navigation. Los elementos de referencia cruzada no permiten que el ataque de Tara Gas sea atribuido a un autor identificado.

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