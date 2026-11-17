Yassine Jaber anunció un contrato con Álvarez para controlar a los receptores de apoyo gubernamental, según la oficina del diputado Tony Frangié. La reunión del 16 de noviembre se centró en la aplicación del texto de 2021 y la protección de los solicitantes. The mechanism referred to involves Finance, Justice and the Bank of Lebanon. Aún no presenta conclusiones sobre beneficiarios ni fecha de presentación del informe. Quedan por establecer las posibles responsabilidades.

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La auditoría de la ayuda pública se remonta a los debates sobre la reforma financiera. El ministro de Finanzas, Yassine Jaber, anunció un contrato con Álvarez durante una reunión con el diputado Tony Frangié el 16 de noviembre. Según el comunicado de prensa de la oficina del MP, este enfoque debe implementar la Ley de 2021 sobre el control de los beneficiarios del apoyo gubernamental.

La auditoría de la ayuda pública, un sitio identificado

La entrevista reunió a Yassine Jaber, Tony Frangié y su consejero, abogado Antoine Fenianos. Los participantes examinaron el proyecto de ley sobre regularización financiera y protección de los depositantes. También examinaron la aplicación de mecanismos de supervisión y lucha contra la corrupción.

El comunicado de prensa da al Ministro el anuncio de un contrato concertado por Finanzas, en cooperación con el Banco del Líbano, con Álvarez. Se vincula esta intervención con un mecanismo común a los Departamentos de Finanzas y Justicia.

El texto de referencia se refiere a los beneficiarios del apoyo gubernamental. Fue aprobado en 2021 tras una propuesta de Tony Frangié. El Miembro pide ahora su aplicación en el contexto de la reorganización del sector financiero.

Un cheque anunciado, no conclusiones

El anuncio se refiere a la organización de la auditoría. No presenta conclusiones sobre los beneficiarios examinados y no designa a ninguna persona responsable de irregularidades. El lanzamiento de un control no prejuzga sus resultados ni ningún seguimiento judicial.

La distinción también es importante para los solicitantes. El examen del uso de la ayuda pública y el tratamiento de sus reclamaciones responden a diferentes preguntas, incluso si los funcionarios los colocan en el mismo debate sobre la confianza financiera.

Tony Frangié cree que la protección de los solicitantes debe ir acompañada de una identificación de responsabilidades. Presenta la aplicación de la ley como paso para establecer los hechos. Esta posición expresa el objetivo político de la vigilancia, no el resultado de la labor ya realizada.

Dos ministerios asociados con la aplicación

El mecanismo mencionado por Yassine Jaber combina Finanzas y Justicia, con la cooperación del banco central para el contrato anunciado. Debe dar una traducción operacional del texto 2021.

En esta etapa, el comunicado no establece una fecha para la presentación del informe. El alcance detallado y el calendario de trabajo de la misión determinarán la siguiente etapa de esta auditoría.

El Ministerio de Finanzas, fotografiado por archivos, fecha de tiro no establecida. Esta imagen no representa la reunión del 16 de noviembre. © Libnanews.

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