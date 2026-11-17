El alcalde de Zekrit describe una reducción de los ahorros y un municipio aún pendiente. La sede municipal sigue siendo un objetivo, sin la financiación detallada anunciada.

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En Zekrit, Metn, el proyecto de construcción municipal permanece suspendido de la capacidad financiera del municipio. Su presidente, Adib Morcos, afirma que la crisis ha comenzado a ahorrar para esta inversión y otro trabajo. Por lo tanto, el municipio sigue alquilando sus locales y procurando financiar sus servicios diarios.

En una entrevista publicada el 17 de noviembre por Al Joumhouria, el alcalde presenta un programa donde la carretera, la iluminación, los desechos y los medios de administración pasan por el mismo requisito: reconstruir los ingresos y los gastos de control. El proyecto inmobiliario sigue siendo un objetivo de mandato, no un proyecto con financiación anunciada.

Un asiento de la ciudad todavía para ser financiado

Según Adib Morcos, el municipio había acumulado reservas durante varios años, en particular para establecer un asiento permanente. La crisis financiera ha reducido esta capacidad. Desea crear las condiciones para el inicio del proyecto para los cuatro a cinco años restantes del mandato, sin anunciar una fecha firme.

La diferencia entre un objetivo y un programa financiado es decisiva. En el mantenimiento no se presenta ningún presupuesto de construcción, ahorro perdido, contrato de construcción o plan de financiación. Por lo tanto, estos elementos no permiten cuantificar la pérdida sostenida por Zekrit o anunciar la próxima construcción del ayuntamiento.

Para el alcalde, tener un edificio limpio mejoraría la estabilidad de la institución y las condiciones de recepción de los habitantes. Pero la inversión inicial tiene que encontrar su lugar entre otras necesidades, mientras que el alquiler de la sede actual sigue siendo una carga operativa.

La carretera Nahr el-Kalb como prioridad

El funcionario municipal concede particular importancia al vínculo Zekrit-Nahr al-Kalb. Quiere mejorar su revestimiento, crear pasillos seguros y fortalecer la iluminación. Presenta este eje como un enlace importante entre el Metn y Kesrouan, cuyo tráfico requiere una mejor seguridad.

Sin embargo, no proporciona un calendario detallado ni un sobre para estos acontecimientos. De nuevo, estas son prioridades municipales expresadas, no un anuncio de trabajo ya asignado.

Los gastos diarios pesan sobre la inversión

La iluminación pública ilustra las limitaciones descritas por el alcalde. El suministro de energía débil, según él, requiere el uso de generadores privados para iluminar las calles, con cargos adicionales. La limpieza y los residuos también requieren esfuerzo continuo.

Adib Morcos también cita la necesidad de vehículos y equipo para operaciones viales, así como el fortalecimiento de la policía municipal y el personal administrativo. Esta lista no es un plan de contratación adoptado. Describe los medios que considera necesarios para mejorar el servicio.

Ingresos y planificación urbana, dos palancas anunciadas

El municipio se propone mejorar los costos de recuperación y control. El alcalde afirma que este enfoque ya había fortalecido sus recursos, sin publicar en esta entrevista de la serie presupuestaria para medir la evolución.

A nivel urbano, aboga por una aplicación más estricta de las reglas de construcción, incluyendo retiros y estacionamiento, para preservar el carácter de la localidad. El caso de Zekrit apunta así a dos horizontes: proporcionar los servicios inmediatamente necesarios y recuperar una capacidad de inversión. El edificio municipal sigue siendo el símbolo concreto de este segundo objetivo, aún condicionado a los recursos que no se detallan.

Ilustración: notas de libros libaneses, fotografías de archivo publicadas en mayo de 2020. No representa los fondos municipales. © François el Bacha / Libnanews.

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