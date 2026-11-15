Gaza: Rafah Brigade Chief Killed

Hamas y el ejército israelí confirman la muerte de Samir Abu Younis, comandante de la Brigada de Rafah, en una huelga en el sur de Gaza. Las brigadas al-Qassam lanzaron el ataque el sábado por la noche, 14 de noviembre. Según Israel, había tomado la delantera de la brigada unos dos meses antes, después de la muerte de Nael Abu Obeid. Queda por determinar el equilibrio total de la huelga. Los anuncios militares y elementos biográficos de Hamas siguen atribuidos a sus autores.

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Samir Abu Younis, comandante de la Brigada Rafah de Hamás, fue asesinado en un ataque israelí en el sur de Gaza. Las brigadas de Al-Qassam anunciaron su muerte el domingo 15 de noviembre de 2026, colocando el ataque el sábado por la noche. El ejército israelí y Shin Bet confirmaron que lo habían dirigido. Había estado dirigiendo esta brigada durante unos dos meses, según su declaración.

Rafah Brigade Commander Killed

Los anuncios de ambas partes coinciden en la identidad de la persona responsable y en su muerte. Sin embargo, no proporcionan un tiempo preciso de huelga. Las brigadas al-Qassam, el brazo armado de Hamás, lanzaron el ataque la noche del 14 de noviembre. El comunicado israelí se refiere a una operación nocturna en el sur del enclave.

Según fuentes médicas y locales citadas por agencias de noticias, la huelga golpeó la zona al-Mawasi al oeste de Khan Yunes. También se informa de los heridos. Los detalles disponibles no permiten una evaluación completa e independiente verificada del ataque. Por lo tanto, la función del comandante de Rafah no significa que la huelga tuvo lugar en esa ciudad.

El nombre completo dado por el ejército israelí es Samir Mahmoud Hassan Abu Younis. Hamás también lo presenta como miembro del Consejo Militar General de sus brigadas. Esta confirmación distingue su caso de la de un funcionario anunciado sólo como un objetivo, cuyo destino permanecería desconocido.

Una rápida sucesión en la cabeza de la brigada

Según el ejército israelí, Abu Younis sucedió a Nael Abu Obeid, que fue asesinado el 15 de septiembre. Anteriormente había sido comandante adjunto de la Brigada de Rafah y jefe del Batallón Tel al-Sultan. Su viaje forma parte de la estructura local del ala militar de Hamás.

En su homenaje, el movimiento afirma que se había unido a las brigadas de Al-Qassam en 1991 y que había sido detenido en Israel. Le atribuyó a participar en la planificación y supervisión del ataque del 7 de octubre de 2023. Estos elementos biográficos y responsabilidad se presentan como declaraciones de su organización.

El ejército israelí lo acusó de dirigir los preparativos para los ataques contra civiles y soldados israelíes. También afirma que estaba trabajando para reconstruir las capacidades militares de la brigada. El comunicado de prensa no publica documentos para verificar independientemente estos cargos.

Ataques que continúan a pesar de la tregua

Israel asegura que ha tomado precauciones para limitar los riesgos a los civiles, incluido el uso de municiones de precisión y vigilancia aérea. Esta declaración no es un hallazgo independiente sobre los efectos de la huelga.

La muerte de Abu Younis ocurrió mientras que la cesación del fuego del 2025 de octubre no terminó los ataques israelíes en el enclave. Sigue la huelga el jueves 12 de noviembre contra el hospital Nasser en Khan Yunes. Israel anunció entonces que se dirigía a otro funcionario, Mohamed Abu Ismail, como comandante de la Brigada Khan Yunes. Su muerte no había sido confirmada en el material publicado en ese momento.

Estas dos operaciones involucran a diferentes funcionarios. La confirmación de la muerte del comandante de Rafah por lo tanto no revela el destino de la persona responsable del ataque en Nasser. Ningún sucesor de Abu Younis se identifica en los anuncios examinados este domingo.

Ilustración del archivo: Jabaliya, 31 de mayo de 2024. La fotografía no muestra a Rafah ni la huelga del 14 de noviembre de 2026. Foto: Hussein Jaber / OOPS, CC BY-SA 3.0 IGO. Libnanews ropa bajo la misma licencia.

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