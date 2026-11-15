Diploma y empleo en el Líbano: medición de la brecha

La cifra del 56,6% de la inadecuación entre educación y empleo, medida en enero de 2022, no constituye una tasa de sobrecalificación. La encuesta CAS-ILO distingue entre los que tienen un nivel más alto que la posición y los que tienen un nivel más bajo. Se ocupa únicamente de las personas que trabajan. Esta descifración separa el nivel y el campo de la formación, las calificaciones y las habilidades, y luego explica por qué una caída en la educación superior puede acompañar salidas de empleo en lugar de una mejor integración de los graduados.

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En enero de 2022, el nivel educativo del 56,6% de las personas empleadas en el Líbano no correspondía al necesario para su posición, según la encuesta CAS-ILO. Este resultado no significa que más de la mitad de los trabajadores fueron sobrecalificados. La brecha abarcaba dos situaciones opuestas, y no era una prueba de sus habilidades.

La brecha entre el diploma y el empleo en el Líbano se resume a menudo en la palabra « degradación ». El estudio de enero de 2022 de la Oficina Central de Estadística (CAS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pidió una lectura más precisa. Se distingue entre un nivel superior de educación que el requerido por la posición y un nivel inferior.

El número total de personas en empleo fue del 56,6%. Pero la primera situación fue del 18,3% de este grupo, frente al 38,3% para el segundo. La presentación del total como tasa de sobrecalificación revertirá el significado del resultado.

Estas observaciones se refieren al 2022 de enero. Su interés es aclarar qué medidas del indicador y qué deja atrás. No permiten anunciar el nivel actual de graduación en 2026.

Diploma y empleo: dos formas de brecha

La insuficiencia por nivel de educación surge cuando el entrenamiento de la persona no corresponde al nivel requerido para su empleo. Un nivel superior describe la sobreeducación en el sentido estadístico. Un nivel inferior describe la subeducación en relación con la posición. Estos términos comparan dos niveles; no hacen un juicio global sobre el trabajador.

El informe también distingue la insuficiencia por campo de estudio. Una persona puede poseer el grado esperado, pero en una especialidad diferente. Por otra parte, puede trabajar en su campo con un grado inferior o superior al parámetro de referencia.

Ambas dimensiones no son intercambiables. La cifra del 56,6% se refiere a la diferencia por nivel de educación. No debe utilizarse para cuantificar el número de personas que han cambiado su especialidad. Un análisis de los campos de estudio debe utilizar tablas específicas para el campo de la formación.

El comercio se distingue del sector empleador. Un contador en una empresa industrial realiza una actividad contable dentro de la industria. La clasificación de su profesión y la de su empleador proporcionan dos informaciones diferentes. Esta distinción es importante cuando se busca dónde se utilizan los diplomas.

El aumento total se debió principalmente al nivel inferior

Entre 2018–2019 y enero de 2022, la proporción de personas en empleo con una diferencia de nivel aumentó del 50% al 56,6%. Sin embargo, la sobreeducación cayó del 24% al 18.3%. La subeducación frente a la posición aumentó del 26% al 38,3%.

Nivel de educación relativo a la posición 2018–2019 Enero 2022 Más alto de lo necesario 24.0% 18.3% Menos de lo necesario 26.0% 38,3% Todas las dos diferencias 50,0% 56,6%

El denominador es la población empleada, no todos los graduados o todas las personas en edad de trabajar. Un graduado desempleado no entra en el cálculo de la insuficiencia de su trabajo porque no tiene una posición. Esta exclusión es decisiva en un período de destrucción de empleo.

Por lo tanto, la disminución de la sobreeducación no muestra que todos los graduados han encontrado un mejor trabajo. Algunos pueden haber dejado el trabajo. Otros pueden haber cambiado de trabajo. También puede producirse un cambio en la proporción debido a un cambio en la composición de las personas empleadas.

El informe sugiere que las personas sobreeducadas pueden haber perdido sus empleos relativamente más que los clasificados como subeducados. Esta interpretación sigue siendo una explicación del cambio observado. No rastrea la trayectoria individual de cada graduado entre las dos encuestas.

Una calificación no es toda la competencia

El diploma representa una calificación formal. Las habilidades también incluyen lo que una persona realmente sabe. La experiencia, el aprendizaje basado en el trabajo y la formación complementaria pueden enriquecer esas capacidades sin cambiar inmediatamente el nivel del diploma que se celebra.

Una persona que está sub-educada de la posición puede haber obtenido experiencia útil. La foto no prueba que ella está haciendo su trabajo mal. Por otra parte, tener un grado más alto que el parámetro de referencia del trabajo no garantiza el dominio de todas las tareas solicitadas.

La medición de las habilidades reales requiere más información. Esto puede ser una evaluación de las tareas, conocimientos especializados o necesidades de capacitación. Un cuadro que compara los niveles de educación no reemplaza este enfoque. Ofrece una señal sobre la relación entre la formación formal y el empleo.

La reducción de sueldos es otra cuestión. Un trabajo puede igualar el nivel de entrenamiento y ofrecer bajos salarios. Otro puede movilizar menos calificaciones formales y proporcionar mayores ingresos. Sin datos salariales comparables, la diferencia de graduación no mide la pérdida de ingresos.

Observe salidas de empleo, así como trabajos

Para seguir el futuro de los graduados, una medida integral debe reunir varios conjuntos. Es necesario examinar a quienes trabajan, a quienes buscan empleo y a quienes se retiran del mercado laboral. La tasa de desajustes entre las personas empleadas no es suficiente para describir todas estas trayectorias.

También es necesario distinguir entre cambiar el empleo y cambiar los niveles de responsabilidad. Un empleado puede conservar la misma especialidad con diferentes tareas. Otro puede ser empleado en un nuevo campo. Ambas situaciones requieren información más detallada que el único grado más alto.

La encuesta 2022 abarca 5.444 hogares y residentes de viviendas comunes. Los que han salido del país no son un grupo que puede ser supervisado directamente por este tipo. Por consiguiente, sería infundado deducir, por sí solo, a varios graduados que habían emigrado.

Una nueva investigación podría determinar si las diferencias han cambiado desde enero de 2022. A fin de informar sobre las opciones de capacitación, debe mantener la distinción entre nivel y campo de estudio y luego acercarlo a puestos de trabajo accesibles. Las habilidades realmente movilizadas y los ingresos requerirían sus propias observaciones.

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