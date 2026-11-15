15 novembre 2026
Cuenta de lector
Español
RSS
El medio ciudadano del Líbano
Todas las secciones

Noticias

¿Quién manda del Banco del Líbano

Libnanews
· 1 min de lectura · 3 vues
Inicia sesión para guardar
Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةAllemandItalienPortugaisRusseChinois
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

¿Quién manda del Banco del Líbano

Durante 30 años, sólo un hombre dirigió el Banco del Líbano. Hoy, la ley de resolución bancaria crea un segundo centro de decisión. ¿Quién tiene la última palabra en caso de bloqueo?

Al programa:
Riad Salamé, gobernador de 1993 a 2023
Karim Souaid, gobernador desde abril 2025
El Consejo Central y el Consejo de Resolución Superior
The appeal of President Aoun against Article 3
FMI para evaluar cualquier cambio

Suscribirse a LibnaNEWS para seguir este archivo: libnanews.com

Vea el vídeo original en YouTube

Libnanews
Newsdesk Libnanews - translated by IATodos sus artículos →

Comentarios

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *