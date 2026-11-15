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¿Quién manda del Banco del Líbano

Durante 30 años, sólo un hombre dirigió el Banco del Líbano. Hoy, la ley de resolución bancaria crea un segundo centro de decisión. ¿Quién tiene la última palabra en caso de bloqueo?

Al programa:

Riad Salamé, gobernador de 1993 a 2023

Karim Souaid, gobernador desde abril 2025

El Consejo Central y el Consejo de Resolución Superior

The appeal of President Aoun against Article 3

FMI para evaluar cualquier cambio

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