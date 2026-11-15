Microdramas: La batalla de la atención en móvil

ReelShort ha mantenido durante mucho tiempo usuarios móviles, pero las audiencias y la lealtad siguen siendo desiguales. Los datos de Omdia y el Adjust informan a este mercado.

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Episodios de uno a dos minutos, filmados para una pantalla sostenida verticalmente, con una intriga revivida en cada interrupción: los microdramas construyeron un mercado específico en el smartphone. Las cifras publicadas en 2026 muestran un intenso consumo entre sus usuarios, sin mostrar que sustituyeron las grandes plataformas de vídeo.

ReelShort excede Netflix en un indicador específico

En su análisis del 23 de febrero de 2026, Omdia opera los datos móviles de Estados Unidos para el último trimestre de 2025. ReelShort alcanza 35.7 minutos al día por usuario, en comparación con 24.8 minutos para Netflix y 26.9 minutos para Amazon Prime Video.

La comparación se refiere a aplicaciones móviles, no televisión o todas las pantallas. En esta medida Netflix mantiene una audiencia mensual mucho mayor: alrededor de 12 millones de usuarios activos en los Estados Unidos, en comparación con 1,1 millones para ReelShorts. La intensidad de uso y el tamaño de la audiencia cuentan así dos historias diferentes.

Omdia calcula que el mercado mundial asciende a 11.000 millones de dólares en 2025 y prevé 14 mil millones en 2026. Esta última suma sigue siendo una proyección, que abarca varias fuentes de ingresos, no una facturación anual ya registrada.

En el Oriente Medio, muchos retornos en aplicaciones

El informe 2026 de Adjust, basado en datos de enero de 2025 a marzo de 2026, arroja más luz. En su muestra, la región de Oriente Medio y África del Norte alcanzó 6,48 sesiones por usuario en el trigésimo día después de la instalación, el nivel más alto de las regiones en comparación.

Pero estos retornos frecuentes no significan que todas las descargas se conviertan en hábitos sostenibles. A nivel mundial, la proporción es la retención del 15% en el día 1 y el 2% en el día 30. El compromiso de los usuarios restantes no debe atribuirse a quienes han abandonado la solicitud.

Un mercado cuidadoso, no una receta garantizada

Los datos paraAdjust se agregan y anónimos de las aplicaciones seguidas por la empresa. No necesariamente cubren todo el mercado. El informe también distingue los ingresos por usuario y frecuencia de las sesiones: una aplicación altamente consultada no monetiza automáticamente cada visita al mismo nivel.

Para productores y anunciantes, las apuestas superan así el número de descargas. Consiste en devolver a un público y financiar esa lealtad. Las comparaciones disponibles describen mercados y períodos definidos; No prometen las mismas audiencias o ingresos a una futura serie libanesa.

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