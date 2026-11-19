El Parlamento danés aprobó el Acuerdo de Defensa de Groenlandia con los Estados Unidos por 109 votos sin objeciones. Después de la votación de Groenlandia del 3 de noviembre, una notificación oficial debe completar la ratificación. El texto complementa el marco de 1951, pero no conduce a una entrada en vigor ya efectiva.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El Parlamento danés aprobó el jueves 19 de noviembre de 2026 el acuerdo de defensa con Groenlandia y los Estados Unidos. El texto recibió 109 votos a favor, sin objeciones ni abstención. Esta votación elimina el obstáculo parlamentario danés, pero no solo demuestra que el acuerdo ya haya entrado en vigor.

El gobierno puede notificar formalmente a Washington que ambos parlamentos han dado su consentimiento. El comunicado de Folketing presenta esta notificación como la etapa que completará la ratificación y hará que el acuerdo sea jurídicamente vinculante. No anuncia su despacho.

Groenlandia: dos votos antes de la notificación

El acuerdo fue aprobado por el Parlamento de Groenlandia el 3 de noviembre. Por consiguiente, el consentimiento danés sigue el territorio de que se trata. En Copenhague, el procedimiento se ajusta al artículo 19 de la Constitución danesa, recuerda al Parlamento.

El Gobierno concluyó el acuerdo en Nueva York el 22 de septiembre. El Ministro de Relaciones Exteriores Lars Løkke Rasmussen presentó la resolución B 36 al Folketing el 22 de octubre. El 12 de noviembre tuvo lugar una primera lectura, seguida de un informe del comité sobre 17. El voto del 19 de noviembre corresponde a la segunda y última lectura.

Complementación del Marco de Defensa de 1951

El nuevo acuerdo modifica y complementa el que ha estado organizando la defensa de Groenlandia desde 1951. El resumen oficial de la resolución forma parte de la cooperación de la OTAN. Supervisa el acceso militar estadounidense al Territorio y permite nuevas zonas de defensa. También incluye disposiciones sobre el medio ambiente y la inversión extranjera.

Estas posibilidades jurídicas deben distinguirse del despliegue efectivo. La votación parlamentaria no constituye en sí misma el anuncio de obras terminadas o de nuevas instalaciones operacionales. La etapa confirmada este jueves es la autorización del Gobierno danés para concluir este proceso.

Según el Parlamento danés, el Presidente de los Estados Unidos tenía la autoridad para concluir el acuerdo sin la posterior aprobación del Congreso. Por lo tanto, la formalidad todavía descrita en el comunicado del 19 de noviembre es la notificación danesa a los Estados Unidos.

Foto: Nuuk, 18 de junio de 2025, cerca de la catedral. Archivo ilustrativo, no relacionado con una instalación militar o voto del día. Quintin Soloviev, Wikimedia Commons,CC BY 4.0. Foto total de tamaño; adhesivo editorial Libnanews añadido.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews