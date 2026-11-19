Walmart aumenta sus metas anuales después de un aumento del 5,2% en los ingresos trimestrales. El comercio en línea está creciendo, pero el beneficio neto está disminuyendo. Los resultados publicados el 19 de noviembre se refieren al trimestre terminado el 31 de octubre de 2026. Las ventas comparadas, los beneficios ajustados y las cifras publicadas miden diferentes realidades.

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Walmart planteó sus objetivos anuales después de anunciar el 19 de noviembre ingresos trimestrales de 188.800 millones de dólares, lo que representa un 5,2%. El tercer trimestre del año fiscal 2027 terminó el 31 de octubre de 2026.

El comercio en línea está creciendo, el beneficio neto está disminuyendo

Las ventas en línea están creciendo un 17% en todo el mundo y un 23% en los ingresos netos de Walmart atribuibles al grupo, sin embargo, disminuyeron un 19,5% a 4.945 millones de dólares. El beneficio diluido publicado alcanza $0.62 por acción, en comparación con $0.65 después del ajuste.

Walmart plantea sus previsiones

Para el año en su conjunto, el distribuidor apunta ahora a un crecimiento de ventas neto del 4,9% al 5,2% a tipos de cambio constantes. Se espera que los ingresos ajustados por acción de $2.84 a $2.89, en comparación con $2.80 a $2.87 anteriormente. Estos rangos siguen siendo objetivos, no resultados.

Ilustración: tienda Walmart en Onalaska, Wisconsin, 8 de junio de 2024. Archivo: Wikideas1, Wikimedia Commons, CC0. Libnanews vestido.

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