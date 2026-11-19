Save the Children publicó un análisis de la exposición de los niños al conflicto y los obstáculos a la ayuda humanitaria el 19 de noviembre. Según la cartografía del PRIO, 589 millones de niños vivían a menos de 50 kilómetros de la violencia armada en 2025. Esto no es un recuento de víctimas. El informe también se basa en incidentes verificados por las Naciones Unidas, incluidas 8.322 negaciones de acceso humanitario. Las fechas, definiciones y métodos explican por qué los indicadores deben leerse por separado.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Casi uno de cada cuatro niños vivía cerca de un conflicto armado en 2025. Save the Children publicó un nuevo análisis el 19 de noviembre, que estima que esta población era de 589 millones. Esta cifra mide una exposición geográfica, no varias víctimas. La organización también advierte sobre los obstáculos a la ayuda humanitaria: para 2025 las Naciones Unidas verificaron 8.322 incidentes de denegación de acceso a los niños.

589 millones de niños en situación de conflicto

El informe Stop the War on Children: Cambiar las probabilidades combina dos conjuntos de datos. El primero viene del Instituto de Investigación de la Paz Oslo, o PRIO. Estima cuántos niños viven en una zona a menos de 50 kilómetros de un conflicto mortal en un año determinado. El segundo incluye las violaciones contra los niños documentadas y verificadas por las Naciones Unidas.

Estos indicadores no son intercambiables. The 589 million children identified by mapping are not as many children killed, injured or personally targeted. Viven cerca de la violencia organizada. La estimación tampoco significa que todos hayan sufrido un ataque en casa.

La proporción alcanza el 23,4% de la población infantil del mundo. Este es el nivel más alto de esta serie, que data de 1990. La estimación es un 7% superior a la cifra revisada para 2024. La palabra « revisada » es importante: comparar esta edición con una vieja figura publicada sin tener en cuenta las correcciones puede producir una evolución diferente.

La medida sigue siendo más precisa que ser residente en un país en conflicto. Según el informe, alrededor de 1.500 millones de niños vivían en ese país en 2025. Pero la lucha no cubre necesariamente todo su territorio. El radio de 50 kilómetros permite distinguir la proximidad de la violencia de pertenencia a un Estado afectado por la guerra.

Un nuevo análisis, no un nuevo examen de la ONU

La publicación de noviembre no debe confundirse con el informe anual del Secretario General de las Naciones Unidas. Este documento, mencionado en el documento A/80/723-S/2026/357, está fechado el 16 de junio de 2026 y abarca de enero a diciembre de 2025. Save the Children ofrece ahora un análisis, complementado por comparaciones históricas y estimaciones PRIO.

Las Naciones Unidas subrayan que sus cifras no representan la totalidad de las violaciones. La inseguridad, las restricciones de acceso y las dificultades de verificación limitan el censo. Algunos hechos cometidos anteriormente, pero sólo verificados en 2025, también se incluyen en los datos de este año. Por lo tanto, una fecha de verificación no siempre es una fecha de comisión.

Tampoco coincide el número de violaciones con el de los niños afectados. La misma persona puede ser sometida a varias violaciones. La adición injustificada de niños, ataques e incidentes de acceso daría un total sin un significado homogéneo.

Ayuda rechazada, casi una vez por hora

El acceso humanitario es uno de los principales aspectos del trabajo de las ONG. En un comunicado de prensa emitido el 18 de noviembre, asociado al documento separado Acceso restringido: Prestación de ayuda contra las probabilidadesSave the Children compara 509 incidentes verificados en 2015 con 8.322 en 2025. El número se ha multiplicado por alrededor de dieciséis en diez años.

La expresión « casi cada hora » resume un promedio anual. No describe una observación en tiempo real, ni describe a un niño que no está asistido en ningún momento dado. Un incidente puede afectar a varios niños y cubrir situaciones muy diferentes. Entre los obstáculos figuran las restricciones de circulación, las barreras administrativas o la violencia contra las personas humanitarias, los locales y los bienes.

El total de 8.322 es compatible con el informe de las Naciones Unidas. El comunicado de las organizaciones no gubernamentales indica que los incidentes se concentran en particular en el territorio palestino ocupado, Libia y Ucrania. Esta concentración no ignora otras situaciones, pero también prohíbe presentar el ascenso como distribuido uniformemente en todo el mundo.

Por qué los totales difieren según el informe

Save the Children mantuvo 38.967 violaciones en su análisis de 2025. Este total difiere de los 38.558 comunicados en el informe de las Naciones Unidas. La organización explica su elección metodológica: añade el uso militar de escuelas y hospitales a la categoría de ataques contra estos establecimientos. También retiene únicamente violaciones en una categoría específica.

Por consiguiente, la proporción de más del 21% atribuida a la denegación del acceso humanitario es el total utilizado por la ONG. No representa la proporción de 589 millones de niños que han sido rechazados personalmente. Estas cifras miden dos realidades distintas: una población expuesta a conflictos e incidentes verificados.

Las limitaciones del censo también son prácticas. Cuando los equipos no pueden acceder a un área, luchan por proporcionar ayuda, pero también para documentar los ataques. Por consiguiente, la disminución de los hechos verificados no es suficiente para demostrar una mejora de la situación.

Protección de los niños más allá de contar

En el informe se pide la adopción de medidas en tres frentes: la adhesión a las normas de conducta de las hostilidades, la rendición de cuentas de los responsables y el fortalecimiento concreto de la protección y recuperación de los niños. Save the Children insiste en la continuidad de los servicios, la capacitación del personal, el acceso humanitario y la financiación previsible.

El mapeo del PRIO y la vigilancia de las violaciones responden así a diferentes preguntas. La primera indica dónde viven los niños cercanos a la violencia. El segundo documenta las violaciones que se han verificado. Entre estas dos escalas, el acceso a una escuela, atención y asistencia sigue dependiendo de la posibilidad real de enviar personas y suministros a la población.

Archivo fotográfico: Jabaliya, Franja de Gaza, 31 de mayo de 2024. Hussein Jaber / OOPS, CC BY-SA 3.0 IGO. Ilustración del contexto humanitario, sin representación de un incidente específico identificado en 2025. Libnanews editorial dress under the same license.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews