El diputado Julio César Portillo Paz y tres policías fueron asesinados en Río Hondo. Arévalo pide a las fuerzas de seguridad que cooperen con la fiscalía.

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El diputado guatemalteco Julio César Portillo Paz y tres policías fueron asesinados en un ataque armado en Río Hondo, departamento de Zacapa, el viernes 6 de noviembre. El Presidente Bernardo Arévalo condenó los hechos y pidió a las fuerzas de seguridad que cooperaran plenamente con la Fiscalía Pública para identificar a los responsables.

Un ataque en el departamento representado por los elegidos

Julio César Portillo Paz representó a Zacapa en el Congreso y perteneció a la Unidad Nacional de la Esperanza, UNO. He was seriously injured and transportd to the hospital before his death was confirmed. El Congreso publicó entonces sus condolencias y condenó el ataque.

El Ministerio del Interior coloca los hechos en el km 137, en la jurisdicción de Río Hondo. According to his report, the police responded to protect the MP. Los autores no fueron identificados en este primer informe institucional.

Arévalo solicita cooperación con la fiscalía

Bernardo Arévalo rindió homenaje a los tres oficiales que habían muerto en servicio en su reacción pública el sábado 7 de noviembre. It instructed the security forces to assist the prosecution to clarify the circumstances and to find those responsible. The prosecution is responsible for conducting the investigation.

La Vicepresidenta Karin Herrera también expresó sus condolencias a las familias de la policía y el parlamentario. Las autoridades describen estas muertes como resultado del mismo ataque, no como incidentes separados.

Queda por establecer el motivo

Los primeros anuncios indicaron que el MP seguía recibiendo atención. La posterior confirmación de su muerte explica la evolución de los registros. Cuatro muertos: el parlamentario y tres agentes de la Policía Nacional Civil.

Las comunicaciones oficiales consultadas no especifican el motivo ni la identidad de los atacantes. Por lo tanto, no permiten que el ataque sea atribuido a una organización o oponente político. The investigation has yet to establish these elements.

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