Nueva Zelandia: mayoría provisional

El trabajo está ligeramente por delante de National en el recuento preliminar de las elecciones de Nueva Zelandia. Sin embargo, la coalición saliente mantuvo 67 de 131 escaños en la proyección de la Comisión, una mayoría corta. Los votos especiales y el conteo oficial todavía pueden cambiar este equilibrio. Se esperan resultados oficiales el 27 de noviembre.

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El recuento preliminar de las elecciones de Nueva Zelanda el 7 de noviembre coloca al Trabajo ligeramente por delante del Partido Nacional, pero todavía da una pequeña mayoría en asientos a los tres partidos gubernamentales salientes. Se esperan resultados oficiales el 27 de noviembre. La proyección sigue sujeta a cambios.

The National Labour Advance by 3,650 vote

La mesa de la Comisión Electoral, consultada el 7 de noviembre a las 1435 UTC, muestra el 100% de los resultados del recuento preliminar realizado por las mesas electorales. El trabajo recibió 710.330 votos, o 29.36%, contra 706,680 votos y 29.21% para National. La brecha entre las dos formaciones alcanzó sólo 3.650 votos.

Esta tasa de aumento del 100% no significa que el resultado sea definitivo. Corresponde al recuento preliminar de la noche electoral. Todavía no se ha completado el recuento oficial, incluidos los votos especiales. La Comisión declara expresamente que su tabla no constituye una proclamación formal.

67 escaños previstos para la coalición saliente

En esta etapa, National ganó 42 escaños, ACT 13 y New Zealand First 12. Estos tres partidos, que conforman el gobierno del Primer Ministro Christopher Luxon, sumaron 67 escaños de 131 previstos. En esta configuración, la mayoría absoluta es de 66 asientos.

The Labour is credited with 36 seats, the Greens of 16, Opportunity of seven and Te Pāti Māori of five. Estas cifras describen una distribución provisional, no un acuerdo o nominación gubernamental. El pequeño margen del bloque saliente hace que el funcionario cuente con especial importancia.

La proyección atribuyó 13,30% a los Verdes, 10,92 % a ACT, 9,78 % a Nueva Zelanda Primera y 5,96 % a Oportunidad. Las dos partes principales permanecen claramente por debajo del umbral que les permitiría gobernar solos.

¿Por qué los votos y los asientos no siguen la misma clasificación

El sistema electoral de Nueva Zelandia combina el voto del partido y el voto de los candidatos a la circunscripción. La distribución proporcional tiene en cuenta el voto partidario, mientras que los ganadores del distrito electoral mantienen sus mandatos. Cuando una formación gana más distritos que su derecho teórico a la representación proporcional, estos escaños adicionales pueden ampliar el Parlamento.

El cuadro preliminar ilustra esta particularidad: los 42 escaños asignados a National proceden de los distritos electorales, mientras que los 36 de Trabajo se dividen entre 21 circunscripciones y 15 escaños en la lista. Un pequeño liderazgo nacional en votos no conduce automáticamente al primer lugar en los asientos.

El próximo plazo es la publicación de los resultados oficiales, que la Comisión tiene por objeto el viernes 27 de noviembre. Es este paso, no el único cierre del recuento preliminar, que confirmará o alterará el equilibrio parlamentario anunciado esta noche.

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