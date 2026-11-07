7 novembre 2026
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Cinco muertos en un tiroteo, según la policía

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The police reported five deaths and several injuries in Krakow. A suspect was arrested after the shooting in Market Square.

Vue d’archive de la place du Marché à Cracovie, en 2018, avec un titrage sur la fusillade du 7 novembre 2026.
Place du Marché de Cracovie, 16 juin 2018. Photo d’archive ne montrant pas l’attaque. Andrew Milligan sumo / Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Photographie intégrale, redimensionnée ; titrage Libnanews. © Andrew Milligan sumo / Wikimedia Commons — CC BY 2.0
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Cinco personas murieron y varias resultaron heridas durante un tiroteo en la Plaza del Mercado de Cracovia el sábado 7 de noviembre, según el informe de la policía emitido por la tarde. A suspect was injured by law enforcement, arrested and then transportd to hospital. Este balance sigue siendo provisional.

Disparos en el centro de Cracovia

Según los primeros informes de la policía en Petite-Poland, un hombre entró en la plaza en coche comenzó a disparar a los transeúntes alrededor de las 3 p.m. hora local. Los agentes de policía están entre los heridos. Los organismos de socorro y represión intervinieron en el centro histórico.

El portavoz regional de bomberos, Hubert Ciepły, también describió el fuego de un vehículo en movimiento. Las circunstancias precisas y la secuencia de hechos deben ser aún establecidas por la investigación.

Revisión revisada por la tarde

Los primeros informes atribuidos al rescate incluyeron dos muertes y al menos diez lesiones. The police report issued at 1622 local time increased the number of deaths to five and reported several injuries. Esta es la evolución de la información disponible, no los balances a añadir.

The Ministry of the Interior confirmed the interrogation of the suspect and announced that Minister Marcin Kierwiński was going there. El primer ministro Donald Tusk dijo que se le mantuvo informado y dijo que la policía estaba examinando el contexto y las circunstancias del ataque.

Las autoridades piden trabajo de socorro

El municipio exhortó al público a no acercarse a los lugares de intervención, seguir las instrucciones de la policía y los trabajadores de primeros auxilios, y marcar 112 en caso de peligro. Continúan las investigaciones.

La información verificada en esta etapa no establece la motivación del tirador. No se puede inferir identidad ni caracterización terrorista únicamente del tiroteo.

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