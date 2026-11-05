Hakeem Jeffries tiene como objetivo presidir la Casa

Hakeem Jeffries anunció su candidatura para la presidencia de la Cámara de Representantes después de la victoria democrática el 3 de noviembre. Su programa pone al frente el poder adquisitivo y el control de Donald Trump. Este retrato se remonta a su carrera, sus elecciones en salud y derechos civiles, su apoyo a Ucrania y sus posiciones sobre Israel, los palestinos e Irán. Su candidatura abrió una secuencia parlamentaria: aún no fue elegida para la Cámara.

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Hakeem Jeffries formalizó su candidatura para la presidencia de la Cámara de Representantes el miércoles 4 de noviembre de 2026. El líder de los demócratas pide el apoyo de sus colegas en una carta, el día después de su victoria en las elecciones de mitad de período. Propone concentrar la nueva mayoría en el costo de la vida y el control de Donald Trump. Su viaje también arroja luz sobre las opciones que le esperan en Ucrania, Israel, Palestina e Irán.

Se esperaba la solicitud. Es ahora un paso formal, comprometido por escrito con los representantes electos democráticos del próximo Congreso. El anuncio fue comunicado porAxios, que publicó la carta dirigida a los Demócratas. Hakeem Jeffries pide convertirse en el próximo Presidente y presenta las prioridades que pretende defender desde enero en adelante.

Este anuncio no es una elección. El representante de Nueva York aún no ha obtenido el nombramiento de su grupo y luego la mayoría en el voto de la Cámara. Si pasa estas etapas, se convertirá en el primer afroamericano en presidir esta institución. Entonces tendría un poder considerable sobre los textos examinados, las negociaciones presupuestarias y el control parlamentario de la administración.

Hakeem Jeffries, candidato para una mayoría de vida

Los demócratas ganaron la mayoría en las elecciones del 3 de noviembre. Su comité de campaña anunció al día siguiente que había alcanzado el umbral de 218 puestos. Este resultado pone a Jeffries en una posición favorable. Sin embargo, no exime del voto institucional que abrirá la labor de la nueva Sala en enero de 2027.

El Presidente debe obtener la mayoría de los votos emitidos a favor de una persona. Por lo tanto, el umbral depende de las presencias y votos efectivamente asignados a los candidatos. No corresponde necesariamente a 218 votos. Si nadie obtiene esa mayoría, los representantes reanudarán la votación. La nominación interna del candidato demócrata y su elección por la Cámara son por lo tanto dos operaciones distintas.

Esta mecánica da todo su peso a la cohesión del grupo. Un líder minoritario se reúne contra el poder en su lugar. El Presidente de la Cámara también debe establecer un orden de trabajo y adoptar textos. Las diferencias en la salud o las armas para Israel pueden afectar al calendario parlamentario.

Jeffries aborda esta transición con experiencia específica. Al frente de los demócratas de la Cámara desde enero de 2023, logró a Nancy Pelosi como líder del grupo. Elogió públicamente la victoria democrática y apoyó su adhesión a la presidencia. El apoyo de su ex líder fortalece su candidatura, sin sustituir la elección de nuevos funcionarios electos.

Una ruta de Nueva York entre los derechos civiles y el compromiso

Hakeem Jeffries, de 56 años, ha sido el octavo distrito del estado de Nueva York desde 2013. Nacido en Brooklyn, estudió en Binghamton, Georgetown y luego en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. Fue abogado antes de entrar en política electivo.

Su visita de seis años a la Asamblea Estatal de Nueva York precedió a su mandato federal. Trabajó en prácticas policiales y derechos civiles. In 2010, it introduced a reform limiting the retention of data on persons under police control without prosecution. Esta preocupación por las garantías individuales sigue siendo un componente de su viaje.

En Washington, Jeffries también construyó acuerdos con republicanos. Trabajó con Doug Collins en la Ley de Primer Paso, firmada por Donald Trump en diciembre de 2018. The Act amended certain federal detention and sentencing rules. En particular, ha facilitado la preparación para la reintegración y ha permitido reducir las penas en algunos casos.

Este precedente muestra un método que su candidatura pone en juego: negociar un resultado concreto, incluso con un oponente político. No borra la confrontación. Jeffries fue entonces uno de los representantes para apoyar a la fiscalía en el primer juicio de Trump en el Senado en 2020. Por lo tanto, la cooperación legislativa y la oposición institucional coexisten en su evaluación.

Potencia de compra en el centro del programa interno

En su carta del 4 de noviembre, Jeffries organiza su programa en torno a tres áreas: hacer la vida más asequible, pedir responsabilidad y defender los valores estadounidenses. Mencionó cinco partidas de gastos: vivienda, salud, alimentos y bienes corrientes, energía y apoyo a los familiares. Presentó estas preguntas como el primer proyecto de la mayoría.

Durante los primeros cien días, propone revisitar los recortes en Medicaid, restaurar la financiación de alimentos SNAP y extender los créditos fiscales del seguro médico. También quiere luchar contra los aranceles de Trump y poner fin a la guerra en Irán. Se anuncian objetivos políticos, no medidas ya adoptadas.

La prioridad otorgada al gasto diario es una preocupación documentada durante la campaña. En octubre, las investigaciones del KFF situaron los costos de salud y combustible a la vanguardia de las preocupaciones económicas. Para Jeffries, los debates sobre política exterior y comercial también tienen una dimensión interna: su efecto en los presupuestos del hogar.

Su autoridad futura se medirá mediante la traducción de estos compromisos a textos. Votar una propuesta ayuda a establecer una posición y construir una negociación. Esto no es suficiente para convertir cada promesa en una ley. El procedimiento federal deja un lugar decisivo para el Senado y el Presidente.

En salud, una línea separada de la izquierda del partido

Jeffries defiende la Ley de Atención Asequible, la reforma comúnmente llamada Obamacare. On 8 January 2026, he welcomed the adoption by the House of an extension of tax credits to reduce insurance premiums. Luego pidió a los senadores que continuaran el trabajo. Este precedente debe describirse como un voto de la Cámara, sin confundirlo con una entrada en vigor.

Su elección, sin embargo, no es la de todos los progresistas. En una entrevista de televisión el 16 de agosto de 2026, afirmó que no apoyaba la propuesta actual de Medicare for All. Sin embargo, había copatrocinado textos de esta familia antes. El proyecto tiene como objetivo un sistema de seguro médico nacional de pago único, más allá del modelo actual que la consolidación de Obamacare.

Esta divergencia ayuda a localizar al candidato. Actualmente favorece la reparación y ampliación de las protecciones existentes en lugar de la adopción inmediata de este modelo universal. Parte de la izquierda democrática, incluyendo Ro Khanna, está pidiendo un voto sobre Medicare para Todos. El futuro Presidente tendrá que decidir qué textos hacer y cómo abordar esta solicitud.

Aborto e inmigración: protección de derechos, regulación del Estado

En cuanto al aborto, Jeffries sigue oponiéndose a la disminución de las garantías federales. El 24 de junio de 2026, cuatro años después de Dobbs, reafirmó su apoyo a la libertad reproductiva. Denuncia el impacto de esta decisión sobre la salud de las mujeres. Esta posición lo vincula a un compromiso central del Partido Demócrata.

Sobre inmigración, su oposición incluye las condiciones de las operaciones federales. El 4 de febrero de 2026 Jeffries y Chuck Schumer hicieron solicitudes de reforma de las agencias interesadas. Entre ellas figuraban la identificación de agentes, cámaras individuales, órdenes judiciales y normas para el uso de la fuerza. They also requested guarantees against origin-based controls.

Esas propuestas vinculan las consignaciones presupuestarias con el respeto de los derechos. They do not allow all its migration policy to be sumed up in the abolition of border controls. Su finalidad documentada es la supervisión de los poderes policiales y las operaciones de deportación. En la Cámara, las audiencias y las leyes de financiación serían un medio para defender estos requisitos.

Ucrania: Apoyo constante y en blanco a Trump · Global Voices

Hakeem Jeffries apoyó la ayuda estadounidense a Ucrania ante la invasión rusa. El 20 de abril de 2024 votó a favor del proyecto de financiación de la seguridad de Ucrania. El texto obtuvo 311 votos contra 112. Los 210 demócratas que tomaron una posición votaron a favor, haciendo una contribución decisiva a su adopción.

Esta elección ilustra una orientación favorable para mantener un compromiso estadounidense con la seguridad europea. Jeffries presenta la resistencia ucraniana como defensa de la libertad y la soberanía frente a la agresión rusa. Rechaza la idea de que Kiev sería responsable de la guerra lanzada por Vladimir Putin.

Un voto más reciente trae una sombra importante. El 16 de septiembre de 2026 Jeffries, Katherine Clark y Pete Aguilar explicaron su oposición a H.R. 5334. They claimed to continue supporting Ukraine, but criticized Trump’s powers. Según ellos, el texto permitió al presidente eliminar las sanciones mientras expandía su autoridad aduanera.

Por consiguiente, esta negativa no debe presentarse como un abandono de Ucrania. Se ocupa de los instrumentos propuestos y de la flexibilidad que se deja al ejecutivo. Si Jeffries se convierte en Presidente, esta distinción guiará las negociaciones: apoyar a Kiev mientras que los dispositivos desafiantes se consideran demasiado permisivos para la Casa Blanca.

Israel: Una alianza continua, modalidades de disputa

Jeffries pertenece a los defensores de la relación estratégica entre Washington e Israel. El 20 de abril de 2024, votó por fondos adicionales para la seguridad israelí. El texto fue aprobado por 366 votos contra 58. Treinta y siete demócratas votaron en contra, mientras que 173 apoyaron. Así pues, la división ya existía dentro de su grupo.

Su posición en 2026, sin embargo, no se limita a la renovación sin cambio de esta política. In a letter dated 14 July, he announced his opposition to the Massie amendment on aid to Israel. Consideró que era demasiado amplio, con posibles consecuencias para la acción humanitaria y diplomática. No impuso un orden colectivo a los demócratas.

En el mismo documento, propone examinar la futura cooperación en materia de seguridad. Considera que Israel tiene una economía capaz de financiar sus armas. Pidió un mecanismo más cercano a las relaciones estadounidenses con otros aliados occidentales, respetando las normas de derechos humanos. Sin embargo, desea preservar la ventaja militar cualitativa de Israel y la cooperación en defensas de misiles.

La distinción es sustancial. El candidato sigue defendiendo la seguridad de Israel, pero abre un debate sobre la forma de la ayuda estadounidense. También critica al gobierno de Benyamin Netanyahu. Por lo tanto, una presidencia de Jeffries no permitiría asumir una ruptura general en la alianza ni el mantenimiento automático de todas sus modalidades.

Gaza y el Estado palestino: compromisos que deben traducirse

El 7 de octubre de 2026, Jeffries reafirmó su condena por los ataques de Hamás y su apoyo a la seguridad de Israel. También condenó las muertes civiles palestinas y la devastación en Gaza. En su declaración se pide un cambio profundo en la política estadounidense en la región, así como el establecimiento de un Estado palestino independiente.

Combina este objetivo con dos condiciones políticas: eliminar a Hamas del poder y apoyar a una nueva generación de líderes palestinos. También pidió que se pusiera fin a la violencia de los colonos en la Ribera Occidental. Estos compromisos van más allá del apoyo humanitario especial. Colocan la perspectiva de dos Estados en el centro de su posición declarada.

Queda la cuestión de los medios. Los representantes electos demócratas pueden compartir este objetivo al mismo tiempo que se desvían de las entregas de armas, las sanciones o sus condiciones. Jeffries tendrá que arbitrar estos debates si preside la Cámara. Para los actores regionales, sus opciones sobre textos y financiación serán más reveladoras que el único cambio en la mayoría.

Irán: Reto Guerra y Poder Ejecutivo · Voces Globales

En cuanto a Irán, Jeffries desafió las operaciones militares lanzadas en febrero de 2026 sin permiso del Congreso. En una entrevista celebrada el 28 de febrero, defendió una resolución para interrumpir las hostilidades no autorizadas. Se puso en tela de juicio la falta de una estrategia clara y el riesgo de un compromiso prolongado de Estados Unidos.

Esta oposición no significa apoyo al poder iraní. Jeffries denuncia simultáneamente la represión del régimen y sus actividades regionales. Propuso una combinación de diplomacia y sanciones. También criticó las políticas de cambio de régimen por la fuerza, recordando precedentes iraquíes, libios y afganos.

Por lo tanto, su candidatura implicaba una concepción del papel del Congreso. El Presidente no dirige las fuerzas armadas y no dirige la diplomacia por sí sola. Sin embargo, puede afectar las consignaciones, el momento de los debates y el escrutinio parlamentario. El Presidente mantiene sus prerrogativas y pueden continuar los desacuerdos entre las instituciones.

Tanto para el Líbano como para todo el Oriente Medio, ninguna inflexión concreta se deriva automáticamente de esta carta. Las posiciones de Jeffries permiten discutir más fuertemente la guerra, la ayuda y los derechos de los palestinos. Su traducción dependerá de los textos elegidos, su contenido y las mayorías realmente reunidas.

El siguiente paso sigue siendo la nominación del candidato demócrata, antes de que la Cámara vote en enero. Según un memorando del grupo citado por el Guardian, las elecciones democráticas internas comenzarán el 18 de noviembre. Mientras tanto, Jeffries tendrá que transformar su programa de aplicación en prioridades aceptadas por los nuevos representantes. Los primeros cambios en la salud, el gasto federal y el Oriente Medio aclararán la flexibilidad del Presidente a quien aspira a convertirse.

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