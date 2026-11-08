Hegseth: lo que sus tatuajes dicen

Cruz de Jerusalén, « Deus vult », inscripción árabe « kafir »: Los tatuajes de Pete Hegseth combinan la fe cristiana, las referencias militares y la identidad americana. Su historia arroja luz sobre distintas controversias, desde la seguridad de la inauguración de Joe Biden en 2021 hasta las críticas de marzo de 2025. Este desciframiento compara las explicaciones del Jefe del Pentágono con los usos históricos de los símbolos, con los análisis de los investigadores y con los documentos disponibles, sin confundir la interpretación política con la prueba de pertenencia a una organización.

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Una cruz de Jerusalén en el torso, « Deus vult » en un brazo, « kafir » en emblemas árabes y americanos: los tatuajes de Pete Hegseth combinan fe, identidad nacional y memoria militar. Su importancia política no se limita a los dibujos. También viene de las explicaciones del jefe del Pentágono, sus referencias a las cruzadas y el lugar que da a la religión en su presentación pública.

Estas marcas impulsaron dos controversias distintas: su eliminación de la seguridad de la investidura de Joe Biden en enero de 2021, y su crítica a la inscripción árabe, que fue ampliamente comentada en marzo de 2025. Confundirlos conduce a contar una historia inexacta. Reducirlos a meros adornos les impide, por otro lado, comprender por qué provocan debate.

Los tatuajes de Pete Hegseth no todos cuentan la misma historia

Hegseth mismo describió varias razones en entrevistas antes de su llegada al Pentágono. Adjunta una bandera con un arma a su experiencia en Iraq. También presenta una placa de unidad como memoria de servicio. En su antebrazo está « Nosotros el Pueblo », las primeras palabras de la Constitución Americana.

Esta entrada se refiere a un texto político específico. El preámbulo afirma que el pueblo establece la Constitución para formar una unión más perfecta, garantizar la justicia y la defensa común. El patrón pertenece al vocabulario cívico americano. Su presencia por sí sola no nos permite deducir una afiliación partidista o religiosa.

La serpiente fragmentada « Adentro o Muere » tiene otro origen. La Biblioteca del Congreso fecha su publicación por Benjamin Franklin del 9 de mayo de 1754. El dibujo llamó entonces a las colonias británicas a unirse contra los franceses y sus aliados nativos. Así precedió la independencia americana en 1776. Presentarlo sólo como un dibujo creado durante la guerra de independencia borra parte de su historia.

En Hegsheth, estas referencias están acompañadas de signos explícitamente cristianos. Esta asamblea nos permite leer varias pertenencias reclamadas: nación, ejército y fe. No exime de examinar cada símbolo por separado, ni de comparar esta lectura con sus propias palabras.

La Cruz de Jerusalén, un símbolo cristiano con múltiples usos

La gran cruz rodeada de cuatro pequeñas cruces, tatuada en su torso, se llama la cruz de Jerusalén. Su conexión con las cruzadas y el reino latino de Jerusalén es real. Pero su uso religioso no se limita a este patrimonio militar.

La Custodia Franciscana de Tierra Santa explica que las cruzadas le dieron importancia política y territorial, además de su dimensión religiosa. Presenta una lectura de las cinco cruces como las cinco plagas de Cristo. El orden ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén también conserva esta interpretación en su explicación oficial de la insignia.

Este recordatorio cambia la forma en que se acerca el tatuaje. Una persona puede llevar esta cruz para expresar su fe, su apego a los lugares santos o la memoria de una peregrinación. Su uso por algunos activistas de extrema derecha no transforma todos sus usos en un signo de reconocimiento extremista.

Hegseth invoca específicamente su significado cristiano. Lo defendió en sus discursos públicos en el episodio de 2021. Durante su audiencia del Senado el 14 de enero de 2025, el senador republicano Kevin Cramer preguntó sobre esta controversia. La cuestión del tatuaje entró así en el examen de su nombramiento como jefe del Pentágono.

« Deus vult »: una referencia de guerra asume

La expresión latina « Deus vult » significa « Dios lo quiere ». Se refiere a la cuenta de la primera cruzada, lanzada después del llamamiento del Papa Urbano II en 1095. Las historias medievales están asociadas con la aclamación de los participantes. Esta tradición histórica no debe ser tratada como la grabación literal de una multitud del siglo XI.

A diferencia de una cruz con múltiples usos, esta fórmula evoca directamente la movilización para la guerra santa. Hegseth no negó este origen: en una explicación de sus tatuajes reanudados en noviembre de 2024, lo describió como el grito de los cruzados. También relegó sus motivos a la importancia de Israel, el cristianismo y su fe en su vida.

El medievalista Matthew Gabriele, profesor de Virginia Tech, e investigador Matthew Taylor destacan el reempleo contemporáneo de este imaginario por la extrema derecha. Su análisis se centra en la circulación de símbolos y sus usos políticos. No es evidencia de la pertenencia de Hegseth en ninguna organización en particular.

Por lo tanto, la cuestión pertinente es la del uso que se elige. No sólo lleva un emblema que necesariamente ignoraría la historia. Reconoció públicamente la referencia a las cruzadas. Esto nos permite examinar el alcance político de esta elección sin asignar automáticamente las intenciones de todos los que usan la misma fórmula.

En enero de 2021, una alerta en el brazo en lugar de en la cruz

Después del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, las autoridades estadounidenses reforzaron la seguridad de la inauguración de Joe Biden. Hegseth, entonces un miembro de la Guardia Nacional, afirma haber sido eliminado de esta misión debido a su cruz de Jerusalén. Presenta este episodio como un desafío injustificado a su identidad cristiana.

Una pieza publicada en noviembre de 2024 hace una distinción esencial. En un correo electrónico de fecha 14 de enero de 2021, DeRicko Gaither informó el tatuaje « Deus vult » y planteó una posible amenaza interna. El documento, que fue examinado por la prensa estadounidense, no se refiere a la cruz torso como la razón de su advertencia.

Este informe establece la existencia de una preocupación transmitida a la jerarquía. No vale la pena condenar o demostrar un proyecto violento. Tampoco permite que todas las decisiones posteriores sean restablecidas por sí mismas. Hegseth denunció un trato hostil de los cristianos; Este reto es parte del archivo, al igual que el contenido específico del correo electrónico.

« Kafir », una controversia diferente en marzo 2025

Las imágenes de entrenamiento transmitidas en marzo de 2025 pusieron de relieve una inscripción árabe en su brazo derecho: « kafir ». El término se traduce generalmente como « incredulidad » o « infiel ». En su uso teológico, se refiere a la negativa o negación de verdades divinas. Por lo tanto, su traducción no es suficiente para explicar el mensaje político de una persona que decide aplicarse.

El 27 de marzo de 2025, el Consejo de Relaciones Islámicas Americanas publicó una crítica explícita del tatuaje. Su director, Nihad Awad, lo vio como una demostración de hostilidad hacia los musulmanes. Esta es la interpretación de una organización musulmana de derechos civiles, no una explicación dada por Hegseth.

La cronología también requiere una corrección: la atención mediática de marzo de 2025 no prueba que el tatuaje acababa de hacerse. Reports were already on his presence in earlier photographs. En los temas consultados no se establece una fecha determinada de aplicación. Por lo tanto, llamarlo « nuevo tatuaje » sería engañoso.

¿Por qué el debate está más allá de su cuerpo

Un funcionario militar puede tener una fe y expresarla. El debate se vuelve institucional cuando conduce personal de diferentes convicciones y representa a Estados Unidos con socios extranjeros. La asociación de referencias cristianas, guerreras y nacionales puede ser recibida además de un testimonio religioso individual.

Para los públicos del Oriente Medio, las palabras relacionadas con las cruzadas y la inscripción árabe tienen una carga histórica particular. Esta recepción merece ser explicada. Sin embargo, no nos permite deducir de un tatuaje los objetivos de una operación militar. Estos deben establecerse mediante decisiones, órdenes, declaraciones y hechos.

Las imágenes oficiales también muestran cómo estas marcas se hacen visibles: mangas cortas, sesiones de entrenamiento y cerca de los militares. La fotografía tomada en Panamá el 8 de abril de 2025, utilizada para ilustrar este artículo, pertenece a este registro. Ella documenta un entrenamiento real y muestra varios tatuajes en el brazo. No es un descubrimiento del 2026 de noviembre ni evidencia adicional del episodio de la Guardia Nacional.

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