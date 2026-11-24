Un jurado federal de Brooklyn encontró a Huawei y a tres filiales culpables de varios delitos, incluyendo fraude bancario, violaciones de sanciones relacionadas con Irán y conspiración para robar secretos comerciales. El jurado desestimó el cargo de asociación criminal en el sentido de la ley federal conocida como RICO.

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El martes 24 de noviembre, un jurado federal de Brooklyn encontró a Huawei y tres de sus filiales culpables de varios delitos. El veredicto incluye fraude bancario, violaciones de las sanciones estadounidenses relacionadas con Irán y una conspiración para secretos comerciales apropiados. El jurado no eligió al líder de la conspiración en virtud de la Ley Federal contra la organización RICO.

El veredicto termina tres meses de juicio ante el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York. Las empresas perseguidas incluyen Huawei Technologies, Huawei Device y las filiales estadounidenses Futurewei Technologies y Huawei Device USA. Los fiscales de Brooklyn involucraron a corporaciones, no a individuos.

Relaciones con Skycom en el corazón de la banca

Según el Departamento de Justicia de EE.UU., Huawei presentó a Skycom a los bancos como un mero socio, mientras que fue controlado por el grupo. The prosecution claimed that these statements allowed Huawei to continue to access bank financing and clearing services in dollars despite its activities in Iran. El jurado incluyó cargos de fraude bancario y violaciones del régimen de sanciones estadounidenses.

Huawei impugna el veredicto y anuncia un recurso

El archivo también cubrió información confidencial perteneciente a empresas estadounidenses. The prosecution cited elements related to routers, antennas and test equipment. El jurado encontró a las empresas culpables de conspiración para robar secretos comerciales, sin retener el término más amplio de conspiración organizada.

El abogado de Huawei Brian Heberlig anunció que el grupo apelaría los veredictos culpables y presentaría el rechazo del Jefe RICO. El veredicto establece los líderes elegidos por el jurado, pero no la cantidad de las sanciones: este es un paso judicial separado.

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