El Líbano tendrá que acelerar la remoción de minas para cumplir el plazo establecido en noviembre de 2036 tras su adhesión a la Convención de Ottawa. El informe Landmine Monitor, publicado el 24 de noviembre, detalla la disminución de las zonas disponibles en 2025 y destaca las dificultades para acceder a las zonas más contaminadas del Sur.

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El Líbano tiene hasta el 1o de noviembre de 2036 para ocuparse de las zonas minadas bajo su jurisdicción o control. Según el informeLandmine Monitor 2026publicado el martes 24 de noviembre, aproximadamente 0,8 km2 por año tendría que estar disponible para cumplir con este plazo. En 2025, el país lanzó 0.22 km2.

El cálculo se basa en la contaminación registrada a finales de 2025. No tiene en cuenta las áreas que podrían añadirse. Para 2024, se habían puesto a disposición 0,51 km2, según el mismo informe, y el promedio histórico era de unos 0,6 km2 al año. La liberación incluye terrenos realmente despejados y terrenos investigados para levantar o reducir el área de sospecha. Por consiguiente, no sólo mide la remoción de minas sobre el terreno.

El primer informe libanés debe presentarse en abril

El Líbano depositó su instrumento de adhesión a la Convención de Ottawa el 1o de mayo de 2026. Según la notificación del depositario de las Naciones Unidas, el Tratado entró en vigor para el país el 1o de noviembre. Prohíbe, entre otras cosas, el uso, la producción, la transferencia y el almacenamiento de minas antipersonal, con sujeción a las excepciones previstas en el texto. Se establece un límite de tiempo de cuatro años para destruir las existencias y diez años para tratar las zonas minadas. El primer informe de transparencia del Líbano debe presentarse el 30 de abril de 2027.

En particular, esta primera declaración determinará la situación de las existencias conocidas o sospechosas y las zonas minadas. El plazo de 2036 no significa que todos los riesgos relacionados con los combates estén comprendidos en el mismo ámbito: las cáscaras sin explotar y los restos de racimo siguen amenazando a los habitantes, pero no coinciden con las minas antipersonal abarcadas por la Convención.

South concentrates access difficulties

La mayor parte de la contaminación reportada está en el sur. En el informe se subraya que la inestabilidad y las restricciones de acceso obstaculizan las operaciones. La FPNUL informa de que despejó casi cinco millones de metros cuadrados entre 2006 y 2023, antes de que se suspendiera su labor ordinaria el 8 de octubre de 2023. Dijo que seguía coordinando con las Fuerzas Armadas Libanesas los informes de municiones sin detonar. Estas intervenciones no equivalen a la reanudación de un programa ordinario de limpieza.

El mayor récord mundial desde 2020

En el informe se registraron por lo menos 6.929 víctimas de minas y restos explosivos de guerra en 2025: 1.955 muertos, 4.930 heridos y 44 personas cuyo destino no pudo establecerse. Los civiles representan el 84% de las víctimas conocidas. Myanmar tiene 1.891 víctimas y Siria 1.602, un aumento de más del 50% en este último país. El informe coloca esta progresión en un contexto de retorno después de la caída del régimen de Bashar al-Assad, sin presentar el fin de los combates como el fin del peligro.

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