Dell Technologies aumentó su previsión anual de facturación a 202.000 millones de dólares después de un trimestre récord. Los servidores optimizados para la inteligencia artificial han aumentado $22 mil millones durante tres meses. Los servidores convencionales también están creciendo, mientras que las ventas de equipo informático a particulares siguen disminuyendo.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Dell Technologies aumentó su previsión anual de facturación de $192 mil millones a $202 mil millones el martes 24 de noviembre. El fabricante de Estados Unidos duplicó sus ventas en el trimestre terminado el 30 de octubre. Los servidores optimizados para la inteligencia artificial ahora representan alrededor del 40%, sin ser el único controlador del aumento.

El grupo de tejanos registró $54.9 mil millones en ventas en el tercer trimestre de su año fiscal 2027, hasta de $27 mil millones al año anterior. Su beneficio neto es de 5.67 mil millones, en comparación con 1.55 mil millones. Los ingresos diluidos por acción, calculados según las normas de contabilidad de los Estados Unidos, aumentaron de $2,28 a $8,82.

Los servidores convencionales también progresan

Las máquinas optimizadas para la IA generaron $22 mil millones en ventas, en comparación con $5.6 mil millones en el mismo período un año antes. Pero el aumento no se limita a estas instalaciones. Los servidores convencionales y el equipo de red representaron 15 mil millones, frente a 4,5 mil millones. El almacenamiento aumentó en un 24% a 4.900 millones.

Actividad Ventas trimestrales (millones de dólares) Un año Servidores optimizados para AI 22.0 +291 % Servidores y redes convencionales 15.0 +235 % Almacenamiento 4.9 +24 % Computación del cliente 12.9 +3 %

El grupo de infraestructura, que reúne las tres primeras actividades, generó 7.100 millones de dólares en resultados operativos. Su margen de funcionamiento aumentó del 12,4% al 17%. Por otro lado, el resultado operativo del centro de computación cliente cayó un 6%. En esta división, el aumento de las ventas a los profesionales más que compensa la disminución de las personas.

El libro de pedidos no está confundido con las ventas

Dell dijo que había registrado 60.200 millones de dólares en pedidos de equipo para la AI en el trimestre. El grupo tiene 132.300 millones de órdenes todavía por entregar en la valla. Este libro da una indicación de la demanda, pero no entra como está en la facturación: las fechas de entrega y contabilidad pueden variar. Dell dijo, entre otras cosas, que se examinara la financiación de los clientes y su acceso a la electricidad, dos condiciones concretas para el despliegue de centros de datos.

El fabricante espera ahora $78 mil millones en ventas anuales de servidores optimizados para la AI, en comparación con $74 mil millones antes. En el cuarto trimestre, se destinarán a 56.3 millones de personas a todas las actividades combinadas. Estas sumas son objetivos de gestión, que se distinguirán de los resultados ya registrados al 30 de octubre.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews