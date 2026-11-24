El martes, el Senado rechazó la abolición de la reducción del 10% de las pensiones de jubilación, y luego votó un límite máximo de 1.000 euros en el proyecto de presupuesto. La cantidad se deduciría de los ingresos imponibles, no de los impuestos. El voto no cambia la norma vigente hoy.

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El Senado votó el martes 24 de noviembre para reducir el 10% de las pensiones de jubilación a 1.000 euros. La medida, aprobada por 175 votos contra 161 en el examen presupuestario 2027, no es una ley definitiva. Por lo tanto, solo no cambia las reglas de la devolución fiscal.

Los senadores rechazaron inicialmente la enmienda del relator general Christine Lavarde para retirar la pensión. Luego adoptaron la subamendencia de Jean-François Husson y Michel Canévet que mantiene la tasa de 10%, pero baja el techo a 1.000 euros. El texto del Gobierno propuso un límite máximo de 3.000 euros.

El techo cubre la deducción, no el impuesto

La reducción reduce la cuantía de las pensiones utilizadas para calcular los ingresos imponibles. Por lo tanto, un límite máximo de 1.000 euros no es un impuesto de 1.000 euros ni una reducción de la pensión pagada. Por ejemplo, por cada 20 000 euros de pensiones anuales en un hogar que no recibe otras pensiones, el cálculo proporcional da 2000 euros. Con el techo del Senado, la deducción se limitaría a 1.000 euros. El efecto fiscal dependería entonces de otros ingresos y de la situación del hogar.

Dos textos presupuestarios separados

El Comité de Finanzas examinó la abolición de un aumento total de las pensiones de conformidad con la inflación, que se votó en el proyecto de financiación del Seguro Social. Este ajuste y reducción no corresponden al mismo texto: uno se refiere a la cantidad pagada, la otra a los impuestos sobre la renta. El voto del martes es sobre la versión del Senado de la ley de finanzas. El esquema todavía puede evolucionar durante el transbordador parlamentario.

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