El Ministerio de Información anuncia una reunión el 25 de noviembre de 2026 para discutir un proyecto sobre bloggers, influencers y medios digitales. Esta consulta por sí sola no crea nuevas obligaciones. Sin el texto publicado en el comunicado, sigue siendo imposible especificar las disposiciones previstas o su alcance. El nombramiento anunciado debería permitir a los profesionales interesados presentar sus observaciones. Queda por especificar el tiempo, la dirección y las modalidades de participación, así como el camino institucional del proyecto.

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El Ministerio de Información anunció una consulta el 25 de noviembre de 2026 sobre un proyecto sobre bloggers, influencers y medios digitales. Paul Morcos presentó la fecha límite el 17 de noviembre en Sin el-Fil. Invita a los profesionales interesados a discutir el texto y hacer sus comentarios. El anuncio no vale la pena aprobar una ley.

Influencers: a draft for discussion

El Ministro afirma que el proyecto se ha completado. La reunión examinará las principales disposiciones y reunirá propuestas. Dijo que quería involucrar a especialistas en un marco adaptado al sector, sin perjuicio de la libertad de expresión.

Este último describe un objetivo anunciado, no una garantía ya verificable en cada artículo del proyecto. El comunicado no reproduce el texto. Por lo tanto, no permite la identificación precisa de las personas sujetas, las obligaciones previstas o las posibles sanciones.

Consulta, no hay nuevas obligaciones inmediatas

Para los creadores de contenido, la distinción es esencial. La fecha del 25 de noviembre es una discusión anunciada. No constituye una fecha efectiva ni un plazo de cumplimiento.

No hay nada en este anuncio que diga que una licencia se vuelve obligatoria, que se introduce un impuesto o que un umbral de suscriptor desencadena una nueva obligación. Estas preguntas requieren el texto del proyecto y luego la verificación de su trayectoria institucional. El calendario de una reunión no sustituye al de una adopción.

El ministro ya había mencionado este proyecto durante una visita a Nabatiyeh el 14 de noviembre. Lo presentó como un trabajo para complementar el sector digital. Destacó este enfoque de la ley general de los medios de comunicación, que destacó en su modernización.

Por consiguiente, el anuncio del 17 de noviembre trae sobre todo una reunión de consulta. El comunicado de prensa no especifica el tiempo, el procedimiento de registro o la dirección de la reunión. Esta información práctica, como la publicación del propio proyecto, sigue siendo necesaria para preparar la participación y examinar las disposiciones propuestas.

Ilustración: laptop, foto de archivo sin fecha. No representa la consulta anunciada. Crédito: Pixabay/Free-Photos, archivo Libnanews.

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