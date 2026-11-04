Gaza e Irán: ¿Qué efectos en las elecciones americanas?

Desde la campaña Kamala Harris en 2024 hasta las elecciones de mitad de período del 3 de noviembre de 2026, Gaza e Irán participaron en el debate estadounidense a través de diferentes canales. El apoyo militar a Israel divide parte de la coalición democrática. La guerra contra Irán está suscitando preocupaciones sobre el costo de la vida. Los resultados de las encuestas de Michigan y Pew y Chicago Council ayudan a aclarar estos mecanismos, sin asignar una derrota o una victoria a una sola causa.

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Los demócratas recuperan el control de las dos cámaras del Congreso después de la elección el 3 de noviembre de 2026, según una agencia de prensa estadounidense. El revés de Donald Trump revive una pregunta ya planteada después de la derrota de Kamala Harris en 2024: ¿cómo influye Gaza e Irán en las elecciones estadounidenses? Las investigaciones arrojan luz sobre dos mecanismos distintos: el desglose político en torno al apoyo a Israel y el costo económico atribuido a la guerra contra Irán.

Los poderes ganadores anunciados el 4 de noviembre no son una certificación oficial. Ellos establecen un equilibrio de poder, sin explicar por qué cada elector votó. Para comprender el papel del Oriente Medio, deben conciliarse los resultados de los puestos candidatos, las encuestas de opinión y la participación.

Harris en 2024: Gaza se divide en la negativa de Trump

Kamala Harris había tomado a un candidato débil del apoyo del gobierno de Biden a Israel. Pidió un alto el fuego y la liberación de rehenes, pero rechazó el embargo de armas exigido por activistas pro-palestinos. Este desacuerdo se refería a un instrumento concreto de la política estadounidense, más allá de las declaraciones de compasión.

On 19 September 2024, the Uncommitted movement refused to support him. En particular, denunció su posición sobre las entregas incondicionales de armas. Pero también pidió prevenir el regreso de Trump y recomendó contra un voto para un tercer candidato. Por lo tanto, su negativa a apoyar a Harris no fue un rallye para el Republicano.

Seis días después, Emgage Action eligió apoyar a Harris, a pesar de sus desacuerdos sobre Gaza. La movilización política musulmana favoreció la derrota de Trump. Estas estrategias divergentes prohíben hablar de un solo voto árabe o musulmán. Muestran sobre todo la necesidad de reunir una coalición dividida en apoyo militar a Israel.

En Michigan, la aritmética no demuestra causalidad

Los resultados oficiales de 2024 dieron a Trump 2,816,636 votos en Michigan, en comparación con 2,736,533 en Harris. La diferencia es de 80 103 votos. Jill Stein, candidato ambiental, reunió 44.607. Incluso asignando todas estas voces a Harris, una hipótesis poco realista, no serían suficientes para revertir el resultado en este estado.

Este cálculo limita una explicación precisa: la de una derrota causada sólo por las votaciones de Stein. No mide las abstenciones relacionadas con Gaza, los votantes pasaron a Trump ni los efectos sobre el voluntariado. Tampoco se puede decir que estos movimientos habrían sido suficientes para cambiar el resultado nacional.

Una comuna que vota más republicano no revela automáticamente las motivaciones de cada habitante. Agregar los acontecimientos locales y asignarlos a una comunidad o guerra confundiría el resultado observado con su explicación.

Las elecciones estadounidenses siguen siendo opciones para varios desafíos

Antes de las 2024 elecciones presidenciales, el 81% de los votantes registrados entrevistados por el Pew Research Center consideraba que la economía era muy importante para su voto. Sobre todo, el 69% situó al menos cinco temas en esta categoría. La jerarquía varió entre los campamentos: la inmigración a los partidarios de Trump, la salud y el Tribunal Supremo a Harris.

El estudio publicado por Pew en junio de 2025 arroja más luz. Lleva las respuestas de los encuestados más cerca de los archivos que atestiguan su participación. De los votantes de Trump en 2020, el 89% había votado de nuevo en 2024. Esta proporción fue del 85% de Biden. Trump también tuvo una ventaja entre nuevos votantes y votantes que regresaron a las elecciones.

Estos datos establecen una diferencia en la movilización. No atribuyen a Gaza todas las ausencias en el electorado democrático. Participación verificada y comportamiento de documento de elección declarado; no designan una sola causa.

En 2026, el Irán votó a costa de vivir

La guerra contra Irán introduce otra dimensión. En la encuesta anual del Consejo de Asuntos Mundiales de Chicago, sólo el 2% de los adultos lo convierten en su primer número electoral. Sin embargo, el 86% cree que ha afectado el costo de la vida en los Estados Unidos. La inflación y el gasto diario son las principales preocupaciones prioritarias, al 37%.

La encuesta se realizó del 10 al 21 de julio de 2026 entre 2.156 adultos. Mide un juicio estadounidense sobre los efectos de la guerra, no un colapso económico de la inflación. No permite que Irán sea asignado cada aumento de precios. Los aranceles también figuran entre las políticas relacionadas con el deterioro del poder adquisitivo.

Sin embargo, el posible mecanismo electoral es más claro: un conflicto no puede aparecer en la parte superior de las respuestas de política exterior. Los votantes pueden juzgarlo a través de sus gastos y la competencia que prestan al presidente.

Un presidente débil, apoyo democrático más motivado

La encuesta realizada entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre de 2026 confirma el lugar central de la economía. Se considera muy importante para el voto del 84% de los votantes registrados. Entre los partidarios de un candidato democrático en la Cámara, el 63% dice que están muy motivados para votar, en comparación con el 46% entre los partidarios republicanos.

La misma encuesta, realizada entre 5.062 adultos, incluyendo 3.917 votantes registrados, mide el 30% de aprobación para Trump. Un 44% de los inscritos consideran su voto en el Congreso como un voto contra ellos. Estas respuestas preceden al voto: arrojan luz sobre su contexto, sin constituir una investigación sobre las motivaciones de los votantes el 3 de noviembre.

La comparación con 2024 genera así un cambio de responsabilidad política. Harris tenía que defender el historial de la administración a la que pertenecía. Dos años después, Trump respondió a sus propias decisiones. Por lo tanto, la impugnación de las guerras puede dirigirse a diferentes campamentos dependiendo de quién gobierna.

Michigan cambia el mensaje, ninguna regla de evidencia

La victoria senatorial de Abdul El-Sayed contra Mike Rogers, anunciada por una agencia de noticias el 4 de noviembre, da una marca concreta. El demócrata defiende un embargo de armas contra Israel. Ganó en el estado ganado por Trump en 2024. Su éxito demuestra que tal posición no impide necesariamente una victoria general.

Él no prueba que esta posición por sí sola explica su elección. Para medir el peso respectivo de Gaza e Irán, será necesario revisar los resultados locales finales con encuestas posteriores a las elecciones. Habrá que distinguir la participación, el cambio de candidato y las razones de la votación, en particular entre los votantes que regresan a las elecciones después de 2024.

Fuentes y parámetros

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