Irán: sanciones estadounidenses contra banderas falsas

Los Estados Unidos anunciaron el 4 de noviembre de 2026 nuevas sanciones contra los servicios utilizados por la flota petrolera iraní. El Tesoro acusa a una red basada en la India de proporcionar banderas falsas y certificaciones marítimas fraudulentas. En esta decisión se incluyen varias personas y empresas. Washington también castiga a Fugo Ground Services en Turquía por sus servicios a las aerolíneas iraníes. Una alerta para aseguradores, bancos y proveedores marítimos acompaña estas medidas, cuyos efectos en el transporte quedan por medir.

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Washington anunció, miércoles 4 de noviembre de 2026, sanciones contra una red acusada de proporcionar banderas falsas a buques que transportan petróleo iraní. El Tesoro de Estados Unidos apunta a cuatro individuos y varias empresas relacionadas con Suniel Kumar Sharma y Jaspreet Preeti Shahid, con sede en India. También castiga Fugo Ground Services, una compañía turca de asistencia al aeropuerto. Esta decisión afecta a los servicios que permiten que el transporte iraní funcione a pesar de las restricciones estadounidenses.

Fake flags at the centre of sanctions

El nuevo componente de la operación « Economic Outcast » apunta principalmente a intermediarios marítimos. Washington los culpa por hacer una aparición de cumplimiento de buques ya sancionados. Estos documentos se refieren a su registro y certificación. Les permitirían seguir transportando petróleo iraní, en particular para los actores vinculados al ejército iraní.

The Office of Foreign Assets Control, OFAC, registered the persons and companies concerned in its November 4 update. La existencia de sanciones es un hecho oficial. Las actividades fraudulentas descritas en el comunicado de prensa son las acusaciones de la administración estadounidense. Esta decisión administrativa no constituye una sentencia judicial.

Una bandera significa el Estado bajo el cual se registra un buque. En su alerta publicada el mismo día, la OFAC distingue dos prácticas. Un registro no autorizado puede emitir documentos en nombre de un país. Un buque también puede reclamar una bandera sin la prueba necesaria. En ambos casos, los documentos ocultan la ausencia de registro válido.

Una red de Chandigarh

El Tesoro coloca a Suniel Kumar Sharma y a su esposa, Jaspreet Preeti Shahid en el centro del sistema. Los describe como líderes de un conjunto de empresas que operan desde Chandigarh, India. Según Washington, esta red utilizó registros y organismos de clasificación para eludir las normas marítimas internacionales.

El comunicado de prensa cita a Eswatini Maritime Affairs y International Ship Registry, empresa establecida en Singapur en 2023. Washington afirma que siguió prestando servicios de bandera después de su desacato público por las autoridades de Eswatini. Uno de los ejemplos mencionados es el buque PING SHUN. El Tesoro lo presenta como portador de petróleo iraní ya sancionado.

La alerta sectorial proporciona aclaraciones sobre el funcionamiento de estas actividades. Algunos registros fueron autorizados inicialmente por los países interesados. The latter allegedly subsequently terminated their relations and revoked the authorizations. Sin embargo, la red habría seguido prestando servicios bajo su nombre. Otros mecanismos habrían imitado directamente registros legítimos.

Washington también describe la compra de nombres de dominio y la creación de sitios web oficiales. Estos sitios ofrecen servicios de registro, capacitación y certificación. The Treasury quotes several allegedly represented pavilions, including Aruba, Guyana, Mozambique and East Timor.

Compañías de servicios en lugar de una nueva cuenta de incautaciones

Las sanciones también se refieren a Oceaniek Technologies India y Aryavart Ship Management Private Limited. El Tesoro asocia el primero con Sharma y el segundo con Shahid. Otros dos nacionales indios, Ashwani Kumar Dhiman e Ishwinder Singh, son nominados por su papel en Aryavart Ship Management.

En el dispositivo aparecen seis estructuras adicionales: Precept Trends, Polynesia Maritime, Alexarya Finserv, Alexarya Media and Entertainment, Viharaboating y Aryavart Maritime and Educational Trust. Washington los presenta como entidades controladas por Shahid. El conjunto ilustra el alcance de los servicios abarcados, más allá de la gestión operacional de los buques únicamente.

La decisión no debe confundirse con el anuncio de una nueva incautación en el mar. El comunicado de prensa cita edificios y operaciones anteriores para determinar sus cargos. No proporciona un nuevo volumen de petróleo que fue detenido el 4 de noviembre. Tampoco es una reducción inmediata de las exportaciones iraníes resultantes de esas sanciones.

Fugo Ground Services targeted in Turkey

La segunda parte se refiere a la aviación. Fugo Ground Services Inc., una empresa turca que presta servicios terrestres, está sancionada por FUGO OFAC. El Tesoro lo culpa por seguir trabajando para varias empresas iraníes en las listas americanas.

El comunicado de prensa denomina Iran Air Tour, Saha Airlines, Sepehran Airlines, Varesh Airlines, Taban Airlines y Ata Airlines Company. Afirma que Fugo tiene acuerdos directos con estos transportistas. La compañía habría comenzado a servir a varios de ellos después de las designaciones americanas del 8 de septiembre de 2026.

Washington concede esta medida a las restricciones al sector aéreo iraní. El Tesoro acusa a algunos transportistas comerciales de participar en el desplazamiento de combatientes, armas o recursos financieros. Estos cargos generales no asignan automáticamente un cargamento militar a cada vuelo o servicio proporcionado por Fugo.

¿Qué efectos inmediatos en las empresas designadas?

Las nuevas denominaciones se basan en el Decreto presidencial 13902. El plan está dirigido a varios sectores de la economía iraní. En este anuncio, el petróleo y la aviación son la base principal de las medidas.

Los activos pertinentes ubicados en los Estados Unidos, o retenidos por personas de los Estados Unidos, deben ser bloqueados e informados a la OFAC. El plan también se extiende a las entidades que tienen al menos el 50% por una o más personas bloqueadas. El Fondo de Ingresos Consolidados aplica este umbral a las existencias directas o indirectas, tomadas individualmente o juntas.

Generalmente se prohíben las transacciones relativas a estos activos para las personas de los Estados Unidos, excepto para la concesión de licencias o la exención. Washington también advierte a las instituciones extranjeras. Algunas transacciones importantes en nombre de personas designadas pueden exponerlas a restricciones de acceso al sistema financiero estadounidense. Sin embargo, el alcance preciso depende de la base jurídica y de la transacción en cuestión.

Alerta para aseguradoras y financieros

The OFAC accompanies sanctions with a warning to maritime service providers. Incluye aseguradores e instituciones de financiación comercial. El objetivo declarado es evitar que un documento fraudulento obtenga los servicios necesarios para la navegación.

La alerta enumera varias señales a revisar: la ausencia de una bandera en bases marítimas, imposible de verificar el registro o un país sin un registro conocido. También menciona incoherencias entre la bandera declarada y el prefijo nacional del identificador de radio del buque.

Al mismo tiempo, el Tesoro pide a los Estados interesados que investiguen a los agentes utilizando sus nombres sin autorización. Los invita a informar de esas prácticas a la Organización Marítima Internacional. La actualización de las bases de datos debería permitir a los proveedores identificar registros controvertidos. La eficacia de este nuevo conjunto de sanciones dependerá en particular de esas verificaciones y del seguimiento dado por los tribunales interesados.

Fuentes y referencias

Credit Line

Foto de archivo real: Libnanews. The oil tanker represented had no connection with the sanctions of 4 November 2026. Libnanews editorial dress with IA support. Todos los derechos reservados.

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