Los Estados Unidos continúan su campaña económica contra Irán sin excluir la fuerza. Las sanciones del 18 de noviembre y la mediación de Qatar del 17 de noviembre arrojan luz sobre un arbitraje todavía abierto. Los debates denunciados no son una decisión de huelga ni el anuncio de un acuerdo entre Washington y Teherán en esta etapa particular.

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Washington continúa su presión económica sobre Irán, sin cerrar la opción militar. Según Axios, el 19 de noviembre, Donald Trump sigue considerando huelgas conjuntas con Israel. Los funcionarios estadounidenses dudan de una denuncia israelí sobre armas químicas.

Esta reseña de los debates internos no constituye el anuncio de una decisión presidencial. Sin embargo, destaca una distinción esencial en la posición americana: la preferencia por las sanciones en un momento dado no significa una rendición duradera de la fuerza.

Irán: Continúa la presión económica

The financial aspect was further translated into a public decision on 18 November. El Tesoro estadounidense ha anunciado sanciones contra estructuras y redes que acusa de apoyar a Hezbollah y a los Guardias Revolucionarios iraníes. Estas acusaciones son las de las autoridades estadounidenses.

Las medidas incluyen el bloqueo de bienes bajo jurisdicción de los Estados Unidos y las restricciones a las transacciones en cuestión. Atestiguan la continuación de la campaña financiera, pero no permiten inferir la conclusión de un arbitraje militar.

La reserva ya estaba presente en el discurso de Marco Rubio en París el 10 de noviembre. El Secretario de Estado defendió entonces la presión económica en lugar de operaciones importantes, manteniendo al mismo tiempo la posibilidad de una respuesta militar al cruce de líneas rojas. El portal editorial del gobierno estadounidense asumió esta posición el 16 de noviembre. La eficacia avanzada de las sanciones sigue siendo una evaluación de Washington, no prueba de que se lograría un compromiso.

Qatari mediation remains open

On 17 November, the spokesman for the Qatari Ministry of Foreign Affairs, Majed Al Ansari, indicated that mediation was continuing. Anunció una reunión programada con la parte iraní para discutir las propuestas en circulación.

Esta declaración no es suficiente para establecer que la reunión tuvo lugar o que dio lugar a un acuerdo. Doha también destacó los riesgos para las negociaciones y la navegación que planteaba la escalada. Por lo tanto, la continuación de estas medidas no es garantía de desescalificación ni anuncio de un acuerdo.

Foto: El Capitolio Americano, archivo 1997. Arquitecto del Capitolio, dominio público. Ilustración institucional, sin representar una reunión actual.

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