Israel anuncia una huelga en Janta, Bekaa, invocando actividad en un antiguo lugar de Hezbollah. Los informes de información libaneses chocan contra el sector, sin un balance verificado. Las cuentas difieren. La naturaleza del objetivo sigue siendo una declaración israelí, en el contexto de la cesación del fuego en el Líbano.

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El ejército israelí afirma haber golpeado la zona de Janta, en la Bekaa, invocando una actividad identificada en un lugar que presenta como usado anteriormente por Hezbollah. El jueves 19 de noviembre, el Organismo Nacional de Información del Líbano también informó de huelgas en la zona de Al-Shaara en la cadena oriental. No se dispone de resultados humanos verificados en los artículos consultados.

Janta: Israel anuncia una huelga

En el comunicado enviado al editor, el ejército israelí dijo que había dirigido un antiguo sitio de Hezbollah después de identificar una actividad allí. Esta caracterización del lugar y la justificación de la intervención siguen siendo declaraciones del ejército israelí. No podían ser verificados independientemente.

The editorial staff did not find the original publication of this announcement on the official pages available at the time of preparation of this article. Por consiguiente, informa de la información presentada, sin darles más confirmación. No hay pruebas disponibles para aclarar la naturaleza de la presunta actividad o para establecer la identidad de las personas presentes.

En el lado libanés, el corresponsal de la Agencia Nacional de Información de Baalbek informa de ataques aéreos en la zona de Al-Shaara. Dice que las detonaciones fueron escuchadas en la ciudad. Otro medio libanés también informó de huelgas en el canal oriental de la Bekaa.

No hay un estado de cuentas o balance fiables

El despacho de la agencia libanesa contiene una contradicción entre su título y su cuerpo en el número de huelgas. Aquí no se mantienen totales. Tampoco especifica la hora exacta de los ataques, el alcance del daño o un impacto humano.

Los horarios para publicar las diferentes alertas no les permiten dividirse en varias ondas distintas. El anuncio israelí y la información libanesa se reúnen para describir la situación en esta esfera, sin agregar las huelgas ni presentar cada publicación como nuevo ataque.

Este anuncio tampoco debe confundirse con el del 16 de noviembre. A continuación, el ejército israelí informó de que había alcanzado una entrega de armas a Hezbollah en la zona de Janta. El comunicado transmitido ahora invoca una actividad en un sitio antiguo. Estas dos justificaciones no describen necesariamente un solo objetivo.

Soberanía libanesa en el centro del contexto

Estas huelgas se refieren a una zona de la Bekaa, no al sur del Líbano. Afectan al territorio libanés en el contexto de una cesación del fuego y debates sobre la retirada israelí y la autoridad del Estado. Los elementos del comunicado transmitido no permiten que su justificación esté vinculada a una disposición específica de los arreglos existentes.

En una entrevista con el canal iraquí Dijlah, cuya presidencia publicó el texto, Joseph Aoun se negó a permitir que se confiara el control del desarme a Israel. Defendió la soberanía libanesa y el papel del ejército, al tiempo que se refirió a la posibilidad de verificación por un equipo de las Naciones Unidas. Pone el retiro israelí del Sur entre las prioridades y se centra en la diplomacia. Estas declaraciones establecen su posición general; No se presentan como una reacción a Janta.

En su agenda emitida el 19 de noviembre para la Independencia, el Comandante del Ejército Libanés Rodolphe Haykal reafirma el objetivo de extender la autoridad del Estado a todo el país y de reservar armas al Estado. También denuncia los ataques israelíes y sus efectos sobre las localidades y el regreso de los habitantes. Este texto general no es una respuesta específica a la huelga anunciada Janta.

Para este episodio, la naturaleza del lugar de destino, los daños y posibles víctimas siguen siendo establecidos más allá de las declaraciones militares y los primeros informes.

Ilustración: fotografía de los archivos Bekaa conservados en la biblioteca de medios Libnanews, Septiembre 2024. No representa la huelga anunciada en Janta el 19 de noviembre de 2026. Fotógrafo no indicado en la forma original; vestido editorial Libnanews.

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