Dominique de Villepin se declaró candidato a la elección presidencial francesa de 2027. Humanist France confirma su entrada en el campo. Su proyecto propone cambiar la financiación de la protección social y fortalecer el papel de los sindicatos. Los patrocinios quedan por reunir antes de la publicación de la lista oficial.

1

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Dominique de Villepin entró en la campaña presidencial de 2027. Humanist France, el movimiento que fundó, anunció su candidatura el viernes 20 de noviembre. Su proyecto propone transferir parte de la financiación de la protección social al CSG y ampliar las facultades de los interlocutores sociales. Aún no ha reunido los patrocinadores necesarios.

El sitio de La France humaniste muestra ahora la candidatura del ex Primer Ministro y exhorta a los representantes elegidos a patrocinarlo. Dominique de Villepin dirigió el gobierno de 2005 a 2007, bajo Jacques Chirac. Anteriormente había ocupado el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde había dirigido la oposición francesa a la intervención en el Iraq en 2003.

Lo que dicen sus propuestas salariales

La aplicación se basa en textos publicados por el movimiento bajo el título « Projet France 2027 ». Su componente económico propone transferir más de 200.000 millones de euros de contribuciones a la contribución social generalizada. El documento prevé una ganancia promedio de 200 euros netos por mes para empleados. Esta cifra es una estimación de la campaña, no una ganancia garantizada para cada hogar. El efecto dependerá, entre otras cosas, de la distribución de la financiación entre los ingresos y las normas que el legislador conservará.

La parte social propone que se encomiende a los interlocutores sociales la mejora anual del Smic y que se les desempeñe un papel en la preparación de importantes reformas. También tiene la intención de reservar para los empleados un tercio de los escaños de las juntas directivas o juntas de supervisión de al menos 1.000 empleados. Por lo tanto, los dos textos se refieren tanto a la forma de financiar la protección social como a quienes deciden determinadas normas laborales. Estas son propuestas escritas del movimiento, no medidas que entraron en vigor.

El filtro de patrocinio 500

El anuncio lanza la campaña política, pero no garantiza un lugar en la votación. La ley prevé por lo menos 500 presentaciones elegibles, con firmas de al menos 30 departamentos o comunidades de ultramar y no más de una décima parte de los signatarios del mismo territorio. Por lo tanto, una promesa de apoyo no cuenta como una presentación recibida y validada. Corresponde al Consejo Constitucional elaborar la lista oficial de candidatos.

Archivo fotográfico: Dominique de Villepin, luego Ministro de Relaciones Exteriores, imagen publicada en 2004, no relacionada con el anuncio del 20 de noviembre de 2026. José Cruz / Agência Brasil, via Wikimedia Commons,CC BY 3.0 BR. Foto completa revestido y revestido por Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews