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Sí, el Líbano es un país árabe por su Constitución, su idioma oficial y su pertenencia a la Liga Árabe. Esta realidad no borra su propia identidad nacional, su diversidad religiosa o su patrimonio mediterráneo y francófono.

La presencia de franceses, la importancia de las comunidades cristianas y las frecuentes referencias a los fenicios pueden dar la impresión de que el Líbano estaría fuera del mundo árabe. Sin embargo, a nivel institucional, la respuesta no es confusa. El país afirma su pertenencia árabe al constituir un Estado independiente. La dificultad proviene principalmente de los diferentes significados dados a la palabra « Árabe »: un lenguaje, una cultura, una afiliación regional o, a veces, un supuesto origen familiar.

Lo que dice la Constitución del Líbano

El preámbulo de la Constitución afirma que el Líbano es « árabe en su identidad y pertenencia ». También recuerda su posición como miembro fundador de la Liga de los Estados Árabes. El artículo 11 designa al árabe como idioma nacional oficial y establece que una ley determina los casos de uso del francés. Por lo tanto, el francés no tiene la misma condición que el árabe.

El mismo texto afirma la soberanía e independencia del Líbano. Estos dos principios no entran en conflicto: pertenecer al mundo árabe no significa formar parte de otro Estado, ni renunciar a instituciones, nacionalidad y fronteras. « Líbano » y « Arab » no responden exactamente a la misma pregunta. El primer mandato incluye una nacionalidad; el segundo puede describir una afiliación cultural y regional.

Una membresía previa al Taif

El Líbano es uno de los Estados fundadores de la Liga Árabe, establecida en El Cairo en 1945. Por lo tanto, su inclusión en este conjunto no es una consecuencia reciente de las crisis regionales. Acompaña los primeros años de su independencia. La Liga reúne estados separados, no las provincias del mismo país: la pertenencia a esta organización no implica la uniformidad de sus regímenes o sociedades políticas.

El Acuerdo de Taif de 1989, que sentó las bases para la salida de la guerra civil, toma explícitamente la identidad y pertenencia árabes del Líbano. Al mismo tiempo, afirma que constituye una patria definitiva para sus ciudadanos. El compromiso reúne así dos demandas a menudo opuestas en debates políticos: el anclaje árabe y la sostenibilidad de un Estado libanés soberano. No pide elegir entre los dos.

Hablando libanés, ¿es árabe?

En la conversación, « hablar libanés » generalmente se refiere al árabe libanés, con su vocabulario, pronunciación y expresiones. Debe distinguirse del árabe estándar utilizado en muchos textos escritos y situaciones formales. Esta diferencia entre el idioma diario y el estándar no es una característica exclusivamente libanesa.

Las universidades del país también enseñan ambos. En la Universidad Americana de Beirut, los programas distinguen el árabe moderno y el árabe libanés hablado. La Universidad Libanesa-Americana también ofrece lecciones sobre el dialecto libanés para la comunicación diaria. Por consiguiente, las diferencias en el registro no impiden que las instituciones inscriban al país en el aprendizaje del idioma árabe.

Las palabras en francés o en inglés pueden entrar en una conversación en árabe libanés. La transición de un idioma a otro no lo convierte en una mezcla simple sin estructura. Refleja las trayectorias escolares, los hábitos familiares y los contactos culturales. Una persona puede utilizar más de un idioma durante el día sin cambiar la nacionalidad ni pertenecer a cada oración.

Árabe no significa musulmán

Una de las principales confusiones es tratar « Arab » y « Muslim » como sinónimos. El primer término puede referirse a un idioma o cultura; el segundo es una afiliación religiosa. Hay árabes cristianos y musulmanes que no son árabes. Así, la religión de un individuo por sí sola no determina su idioma, nacionalidad o identidad.

En el Líbano, la diversidad de comunidades religiosas no contradice la pertenencia árabe del Estado. Más bien, requiere evitar una lectura que reduzca el país a una comunidad. La Constitución protege la libertad de conciencia y la libertad de culto en las condiciones que define. Su marco nacional no se basa en el requisito de que todos los ciudadanos profesen la misma religión.

Un país que ha participado en la cultura árabe

El vínculo del Líbano con el árabe va mucho más allá de las instituciones. Beirut y los círculos intelectuales del Monte Líbano participaron en Nahda, el renacimiento cultural árabe. Bibliotecas de la Universidad Americana de Beirut conservan y ponen a disposición colecciones de revistas de este período, incluyendo publicaciones que datan del siglo XIX.

Figuras como Boutros al-Boustani han contribuido al trabajo de idiomas, la traducción y el flujo de conocimiento. Esta historia muestra por qué sería engañoso oponerse sistemáticamente a las influencias europeas contra la cultura árabe. En el curso de los intelectuales de Nahda, el aprendizaje en lengua extranjera, las traducciones y la renovación de la expresión árabe podrían alimentarse mutuamente.

¿Y el legado fenicio?

El patrimonio fenicio pertenece plenamente a la historia del territorio libanés. En Byblos, los restos de varias civilizaciones e inscripciones antiguas dan testimonio de una profundidad histórica que no comienza con la aparición de estados contemporáneos. Sin embargo, el reconocimiento de este legado no aborda la misma cuestión que el actual estatuto institucional del Líbano.

Una herencia antigua no constituye en sí misma una clasificación exclusiva de la población de hoy. Las referencias fenicias, las tradiciones locales y la pertenencia árabe pueden ocupar diferentes lugares en historias familiares o sensibilidades políticas. Opposing them as if one had to necessarily cancel the other turned a story of continuity and transformation into binario choice.

Francophonie no es una identidad de reemplazo

El Líbano pertenece a la Francofonía institucional desde 1973. Por consiguiente, puede ser tanto un Estado árabe como un Estado miembro de la Organización Internacional de la Francofonía. Esta doble pertenencia no es una excepción legal: una organización lingüística y cultural no reemplaza la nacionalidad de sus miembros ni sus otros compromisos internacionales.

El francés forma parte de la vida cultural y educativa del país, pero no define a todos los libaneses. Por el contrario, los miembros árabes no permiten un resumen de todas sus referencias. Por consiguiente, la respuesta a la pregunta inicial es clara: el Líbano es un país árabe, sin ser culturalmente uniforme. El reconocimiento de esta pertenencia y el reconocimiento de su pluralidad son dos hallazgos compatibles.

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